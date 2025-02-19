Soldador é morto a tiros na garagem de prédio em Itapuã, Vila Velha

Um soldador de 52 anos foi morto a tiros na garagem do prédio onde morava no bairro Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (19). De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta no local, familiares relatam que há três meses a vítima vinha sendo ameaçada por traficantes, que queriam transformar o imóvel em um ponto de venda de drogas.
O homem, que era do Rio de Janeiro e estava no Espírito Santo havia dois anos, foi encontrado morto na garagem do prédio de três andares. Familiares relataram à polícia que, em janeiro, a esposa do soldador chegou a acionar a Polícia Militar porque criminosos queriam invadir o edifício.
O crime aconteceu por volta das 8h15 da manhã desta quarta-feira (19) e moradores relataram que ouviram diversos tiros. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. Já a Polícia Militar disse que está no local prestando apoio.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.