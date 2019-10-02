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Operação

Seis suspeitos de praticar roubos e golpes são presos em Cachoeiro

Polícia realizou operação para frear o crescente número de crimes contra o patrimônio e retirar das ruas o maior número possível de praticantes de assaltos e roubos

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 19:59

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

02 out 2019 às 19:59
Foi realizado na manhã desta quarta-feira (02), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a operação “Outubro Negro”, que resultou na prisão de seis pessoas. Destas, duas já haviam sido presas em setembro, por envolvimento com associação criminosa e estelionato.
Nos distritos de Soturno e Itaoca, foram presos quatro homens, que não tiveram as identidades reveladas, mas tinham envolvimentos com crimes de furtos e roubos. Também foram cumpridos pelo menos cinco mandados de busca e apreensão nas residências de diversos investigados.
No bairro São Lucas, foi preso um homem de 29 anos e, no bairro Novo Parque, um de 22 anos. Os dois estavam em suas residências, e contra eles, haviam mandados de prisão por associação criminosa e estelionato.
Eles atuavam em toda região Sul do Estado, participando do golpe de cartão de crédito, que deixou um prejuízo estimado em mais de R$ 100.000,00 a 12 vítimas identificadas até o momento, sendo cinco de Cachoeiro, duas de Rio Novo do Sul, duas de Vargem Alta, uma de Iconha e duas de Vitória.
No dia 18 de setembro, eles haviam sido presos pelo mesmo golpe, mas foram liberados na audiência de custódia. Como o juiz titular expediu mandados de prisão preventiva, eles foram presos novamente, mas o terceiro comparsa não foi localizado.
No golpe, as vítimas recebiam ligações telefônicas dos golpistas que se identificavam como funcionários de seguradoras do banco, questionando compras que elas, supostamente teriam feito com o cartão.
Como as compras não eram identificadas, as vítimas seguiam as orientações dos golpistas que era para ligar para a central de atendimento da agência bancária e forneciam os números de seus cartões com as respectivas senhas. Após a ligação eles entregavam o cartão para um motoboy, de acordo como pedia a ligação. Assim, conseguiam se apropriar do crédito das vítimas.
Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é frear o crescente número de crimes contra o patrimônio e retirar das ruas o maior número possível de praticantes de assaltos e roubos. A ação, que durou das 06h às 12h30, contou com a participação de 12 policiais de Cachoeiro e Vargem Alta.

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