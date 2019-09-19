Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, três homens que faziam parte de uma quadrilha que praticava estelionatos em toda região com clientes de cartão de crédito. O golpe arrecadou mais de R$ 100 mil das vítimas. Foram presos, em flagrante, os suspeitos João Paulo Gonçalves Santos, Cleiber Costalonga e Luiz Claudio Vigna. Foram presos na noite desta quarta-feira (18), em, no Sul do Estado, três homens que faziam parte de uma quadrilha que praticava estelionatos em toda região com clientes de cartão de crédito. O golpe arrecadou mais de R$ 100 mil das vítimas. Foram presos, em flagrante, os suspeitos João Paulo Gonçalves Santos, Cleiber Costalonga e Luiz Claudio Vigna.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende gangue que aplicava golpe do cartão de crédito no ES

Polícia Civil Rafael Amaral Ferreira, responsável pela operação, explicou como começava o golpe. O delegado daRafael Amaral Ferreira, responsável pela operação, explicou como começava o golpe.

A vítima recebia uma ligação no telefone residencial, onde o interlocutor informava ser funcionário de uma seguradora do banco e indagava sobre uma possível compra que a vítima teria efetuado no cartão de crédito Rafael Amaral Ferreira, delegado da Polícia Civil

Durante o contato, quando a vítima informava que não tinha realizado aquela compra, o golpista solicitava que ela falasse com o banco por um número 0800 que se encontra atrás do cartão crédito para que fosse estornado o valor da suposta compra.

A partir daí, quando a vítima desligava o telefone, acreditando iniciar uma nova chamada, o interlocutor segurava a ligação e permanecia na linha. Desta forma, o golpista continuava em contato com a vítima, que fornecia todos os dados para os estelionatários achando estar em contato com a central do banco.

Nesse momento, para finalizar o golpe, os criminosos convenciam as vítimas a entregarem os cartões de crédito para um motoboy, pois os cartões precisavam passar por perícias tanto do banco quanto da Polícia Civil. Com os cartões e os dados em mãos, os golpistas tinham condições de efetuar compras.

ESCRITÓRIO

O delegado contou ainda que a polícia localizou uma casa que funcionava como um escritório para a quadrilha. No local, tinha indícios de que papéis eram queimados.

"A casa que era usada como base para eles fica no bairro São Lucas, em Cachoeiro, e tinha um local onde eles queimavam papéis. Inclusive, achamos uma carta, que ainda não tinha sido destruída. Nela, a vítima escreve o pedido de análise da compra indevida para um suposto investigador."

Durante a prisão, que foi em flagrante, também foram apreendidas 19 máquinas de cartão de crédito, 03 munições de arma de fogo, documentos de outras pessoas, diversos comprovantes de compras realizadas pelos cartões de créditos das vítimas, uma das motos utilizadas pela quadrilha para recolher os cartões de créditos nas casas das vítimas e uma carta manuscrita por uma das vítimas, endereçada a um suposto inspetor da polícia que estaria investigando o grupo, juntamente com a central do banco.

Os suspeitos vão responder pelos crimes de associação criminosa, receptação e posse de munição de arma de fogo.

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