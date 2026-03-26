Violência

Seis são detidos com armas e drogas em duas ações policiais em Linhares

Ocorrências em bairros diferentes resultaram na apreensão de submetralhadora artesanal, entorpecentes e na prisão de três adultos; três adolescentes também foram apreendidos

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 10:59

Seis pessoas são detidas com submetralhadora e drogas em ações da PM em Linhares Crédito: PMES

Seis pessoas foram detidas com armas e drogas em duas ocorrências registradas entre a tarde de quarta-feira (25) e a madrugada desta quinta-feira (26), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Entre os materiais apreendidos estão uma submetralhadora artesanal e uma grande quantidade de entorpecentes. Segundo a Polícia Civil, três homens foram presos e três adolescentes apreendidos.

No bairro Nova Esperança, um jovem de 19 anos e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram detidos com armas, munições e drogas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o trio saiu da Serra, na Grande Vitória, com o objetivo de atuar no tráfico na região.

A abordagem ocorreu após os suspeitos apresentarem versões contraditórias sobre o motivo de estarem na cidade. Um deles confessou a intenção e indicou o local onde o material estava escondido. Foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380 com dois carregadores, 20 munições intactas, uma espingarda, um rifle calibre .22, um revólver calibre .32, além de pólvora, crack e R$ 50 em espécie. Na casa de um dos suspeitos, uma quarta pessoa fugiu ao perceber a presença dos policiais.

Já no bairro Interlagos, dois homens, de 24 e 26 anos, e um adolescente de 17 anos foram detidos após uma denúncia de tráfico de drogas. Durante a tentativa de fuga, eles foram alcançados e, com o apoio de um cão farejador, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos. Nessa ação, foram apreendidas 105 buchas de maconha, 41 pedras de crack, um celular e R$ 360.

Segundo a PM, um dos detidos em Interlagos possuía um mandado de prisão em aberto. Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares.

A Polícia Civil informou que, na primeira ocorrência, o jovem de 19 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Os dois adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma, sendo liberados aos responsáveis.

Na segunda ocorrência, o homem de 24 anos foi autuado por tráfico de drogas majorado. Já o suspeito de 26 anos, que tinha mandado de prisão expedido pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, também foi encaminhado ao sistema prisional. O adolescente foi conduzido ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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