Secretária de Educação de Piúma é presa no Sul do ES

A secretária de Educação de, Isabel Fernanda Scherres Rocha, foi presa nesta terça-feira (13) por falsidade ideológica e associação criminosa.

De acordo com informações da, a mulher foi encaminhada ao Centro Prisional de Cachoeiro de Itapemirim, também na região Sul do Espírito Santo.

Além de Isabel, uma mulher que seria funcionária da secretária de Educação em uma empresa de pesquisas e cursos educacionais, também foi presa, na tarde desta quarta, pelos mesmos crimes.

O Gazeta Online tentou mais detalhes sobre as acusações contra a secretária com a Delegacia de Piúma, Ministério Público e prefeitura, mas as ligações não foram atendidas. A reportagem também acionou a empresa de Isabel Fernanda, mas sem sucesso.