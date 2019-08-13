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Sul do ES

Secretária de Educação de Piúma é presa no Sul do ES

Isabel Fernanda Scherres Rocha foi presa sob acusação de falsidade ideológica e associação criminosa

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 19:27

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

13 ago 2019 às 19:27
Delegacia de Piúma Crédito: Sindipol | Divulgação
A secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherres Rocha, foi presa nesta terça-feira (13) por falsidade ideológica e associação criminosa.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a mulher foi encaminhada ao Centro Prisional de Cachoeiro de Itapemirim, também na região Sul do Espírito Santo. 
> Jovem é assassinada em Piúma; ex-companheiro é suspeito
Além de Isabel, uma mulher que seria funcionária da secretária de Educação em uma empresa de pesquisas e cursos educacionais, também foi presa, na tarde desta quarta, pelos mesmos crimes. 
O Gazeta Online tentou mais detalhes sobre as acusações contra a secretária com a Delegacia de Piúma, Ministério Público e prefeitura, mas as ligações não foram atendidas. A reportagem também acionou a empresa de Isabel Fernanda, mas sem sucesso. 

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