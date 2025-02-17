Sargento da Marinha pede carona em viatura, xinga PMs e acaba preso no ES

Um sargento da Marinha, de 41 anos, foi preso após xingar e tentar agredir policiais militares em Cariacica, na noite do último domingo (16). A Polícia Militar informou, em boletim de ocorrência, que o homem pediu carona a policiais militares, que estavam em uma viatura da corporação e negaram. Após a negativa, o homem teria iniciado as agressões.

No registro, os militares relatam que estavam realizando patrulhamento no bairro Padre Gabriel quando o homem, acompanhado do filho – uma criança, sem idade divulgada, gritou por socorro, chamando a atenção para que a viatura policial parasse. Segundo os policiais, o sargento da Marinha estava visivelmente embriagado e disse que não queria ir embora com os familiares e precisava que a viatura policial o levasse para Vila Velha. Os policiais informaram que não era possível fazer esse tipo de transporte, momento em que o indivíduo começou a xingar os agentes.

Os militares deram voz de prisão ao sargento da Marinha, que reagiu e chegou a colocar o filho na frente dos policiais, puxando a criança pelo braço. Quando foi imobilizado, o homem teria tentado dar um soco em um dos agentes, e acabou sendo levado algemado para a delegacia.

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Um amigo do sargento da Marinha compareceu ao local e levou o filho dele para casa. Ele disse aos policiais que o homem estava alterado devido a uma discussão na festa em que eles estavam.

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito de 41 anos foi autuado em flagrante por resistência e vias de fato, e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Conforme apuração da reportagem, o sargento da Marinha pagou fiança no valor de R$ 1.450.

A reportagem de A Gazeta também procurou pela Marinha, para pronunciamento sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto.