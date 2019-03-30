Roubo de joias de R$ 400 milhões: Idoso pode responder por falso crime

Turmalina Paraíba Crédito: Reprodução/Google

“Uma ocorrência que sai da normalidade.” Assim definiu o delegado Fabiano Rosa, chefe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio sobre o caso do idoso, de 78 anos, que denunciou ter perdido R$ 400 milhões em pedras preciosas durante um assalto à casa dele, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no último dia 22.

O delegado pediu para que a vítima levasse à delegacia parte das joias que ele afirma ter caído das mãos dos bandidos na hora da fuga. Mas, por enquanto, o idoso não retornou à delegacia.

“Pedi para que ele as trouxesse para que elas passassem por perícia e avaliação para checar o real valor. Não posso me basear em fotos de internet. Mas, até agora, a vítima não apareceu. Isso foge da normalidade, porque geralmente a vítima é a primeira a querer colaborar com as investigações”, contou.

Outras situações que também estão saindo do comum, segundo o delegado, são: o idoso ter contratado um advogado para acompanhá-lo no segundo depoimento; e o fato de a vítima ter uma vida simples e guardar R$ 400 milhões em joias.

“A investigação está seguindo de acordo com o que a vítima falou. Acredito que houve um crime, mas há muitas contradições e o idoso não está colaborando. Ele aparecendo ou não com as joias que afirma terem caído no chão, a investigação vai seguir. Se ele foi roubado e as joias possuem esse valor, acredito que os criminosos podem estar fora do Estado. Mas se ele faltou com a verdade, pode responder por falsa comunicação de crime”.