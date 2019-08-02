Rodoviário é baleado ao fugir de assalto em Cariacica

Local onde rodoviário foi baleado em Cariacica. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhada para o Hospital São Lucas Crédito: Esthefany Mesquita

Um rodoviário, de 48 anos, levou um tiro na barriga ao tentar fugir de assaltantes na madrugada desta sexta-feira (02) enquanto estava em um bar, no bairro São Francisco, Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h25 na Rua Gilda Bonadiman. A vítima bebia com amigos para comemorar o início das férias quando dois suspeitos armados chegaram em uma moto e anunciaram o assalto.

No momento em que os criminosos recolhiam os pertence das vítimas, o rodoviário fugiu correndo do local na tentativa de escapar do roubo. Um dos criminosos viu e disparou contra a vítima e, em seguida, os bandidos saíram do local sentido Viana.

O Samu foi acionado e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.

Dois amigos da vítima que tiveram os pertences levados foram orientados pelos PMs a registrarem um boletim de ocorrência na Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, já que a de Cariacica passa por reformas.