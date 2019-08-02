Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comemorava férias

Rodoviário é baleado ao fugir de assalto em Cariacica

A vítima, de 48 anos, estava em um bar com amigos comemorando o início das férias quando assaltantes chegaram no local

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 13:07

Publicado em 

02 ago 2019 às 13:07
Local onde rodoviário foi baleado em Cariacica. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhada para o Hospital São Lucas Crédito: Esthefany Mesquita
Um rodoviário, de 48 anos, levou um tiro na barriga ao tentar fugir de assaltantes na madrugada desta sexta-feira (02) enquanto estava em um bar, no bairro São Francisco, Cariacica.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h25 na Rua Gilda Bonadiman. A vítima bebia com amigos para comemorar o início das férias quando dois suspeitos armados chegaram em uma moto e anunciaram o assalto.
> Preso suspeito de matar empresário a golpes de foice em Aracruz
No momento em que os criminosos recolhiam os pertence das vítimas, o rodoviário fugiu correndo do local na tentativa de escapar do roubo. Um dos criminosos viu e disparou contra a vítima e, em seguida, os bandidos saíram do local sentido Viana.
O Samu foi acionado e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.
> Dupla suspeita de crime passional é presa na Serra
Dois amigos da vítima que tiveram os pertences levados foram orientados pelos PMs a registrarem um boletim de ocorrência na Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, já que a de Cariacica passa por reformas.
Rodoviário é baleado ao fugir de assalto em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados