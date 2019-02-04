Restaurante é arrombado na Praia do Canto em Vitória

Um restaurante da Praia do Canto, em Vitória, sofreu novamente uma tentativa de arrombamento na manhã desta segunda-feira (04). O vidro da fachada da frente do estabelecimento foi quebrado e o criminoso só não conseguir entrar e furtar o local porque um lavador de carros viu a ação e impediu que o crime ocorresse.

Segundo a proprietária do restaurante, Bárbara Lube, esse não foi um ato isolado. Ela vem sofrendo com a insegurança e desta vez conseguiu ser ajudada por este trabalhador que impediu o furto.

"Era por volta das 5h quando um morador de rua quebrou o vidro do restaurante e tentou entrar para roubar. A minha sorte foi que o lavador de carros que chega bem cedo por aqui escutou o barulho da vidraça quebrando, veio até o local e impediu que acontecesse esse roubo. Mas o prejuízo de ter que trocar o vidro ele não conseguiu evitar. E, infelizmente, isso é algo que acontece com frequência por aqui, não foi um ato isolado", lamenta.

O restaurante já havia sido alvo outras vezes. Em uma, a tentativa de roubo foi feita pelo telhado, tanto que Bárbara colocou grades no local.

"Eles já tentaram entrar pelo teto, tanto que meu forro foi danificado. Já quebraram vidro outras vezes também. A gente vive em uma enorme insegurança por aqui. Eu moro em cima do restaurante e no nosso prédio também entraram esses dias e levaram dois carrinhos de bebê. Outros comerciantes também reclamam de roubos. No meu restaurante a gente guarda tudo, computador, balança, porque a gente já fica esperando o pior. Está insustentável a situação na Praia do Canto", desabafa.

Restaurante tem teto danificado em tentativa de arrombamento Crédito: Bárbara Lube

A proprietária, que ainda não fez boletim de ocorrência deste último arrombamento, disse que já fez outros registros na polícia e pede mais atenção das autoridades e poder público.

"Ainda não fiz o boletim de ocorrência porque tive que resolver com a loja a troca do vidro e das outras vezes que fiz também não vi melhorias. A gente pede mais policiamento, que a Polícia esteja mais presente com rondas para pelo menos tentar inibir esse tipo de coisa", conta.

Questionada pela reportagem sobre as reclamações dos moradores da Praia do Canto, a Policia Militar enviou a seguinte nota.

"A Polícia Militar informou que compõe um sistema de segurança pública do qual fazem parte diversos outros atores, todos com fundamental importância para a diminuição dos índices criminais.

Naquilo que lhe compete, a PMES empenha equipes de policiamento ostensivo e preventivo em todo território da capital, 24 horas por dia, realizando prisões decorrentes das mais diversas modalidades criminais.

A PM ressalta que o cometimento de ilícitos ocorre quando estão presentes três fatores: oportunidade, vítima em potencial e criminoso motivado. Diante da impossibilidade da onipresença policial, o criminoso aguarda a oportunidade para agir. É nesse momento que o cidadão tem participação primordial no combate ao crime, ao acionar as equipes por meio do 190, nos casos de delitos em andamento ou na iminência de ocorrer. Crimes já ocorridos devem ser registrados na polícia civil, a quem compete a investigação. Denúncias pelo 181 também são muito importantes.