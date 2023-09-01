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Resgate duplo do Notaer salva idoso e criança em emergências no Sul do ES

Um homem de 67 anos foi socorrido para Grande Vitória após sofrer uma queda em Ibatiba. Em Irupi, uma criança de 2 anos, vítima de afogamento, foi levada para Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 ago 2023 às 21:25

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 21:25

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para resgatar duas vítimas na Região Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (31). Um dos casos aconteceu em Ibatiba, com um homem de 67 anos, que sofre uma queda. O outro, em Irupi, com uma criança de 2 anos vítima de afogamento.
Um dos acionamentos foi para socorrer criança para Cachoeiro
Um dos acionamentos foi para socorrer criança para Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Notaer
De acordo com o Notaer, eles foram inicialmente acionados para ir até o município de Ibatiba para socorrer o homem, que com a queda, sofreu um traumatismo cranioencefálico grave.
Já em voo, a equipe recebeu um outro acionamento de uma situação mais crítica. Uma criança de apenas 2 anos havia sofrido afogamento no interior de Irupi, também em condições graves, precisando de remoção urgente para o Hospital Infantil Francisco de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa). A equipe então mudou a rota e socorreu a criança, deixando-a aos cuidados do hospital de Cachoeiro.
Nesse intervalo, o paciente de Ibatiba já estava sendo transportado pelo Samu. O Notaer interceptou a ambulância em um campo de futebol em Castelo, trazendo e socorrendo a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

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