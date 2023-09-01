Resgate duplo do Notaer salva idoso e criança em emergências no Sul do ES

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para resgatar duas vítimas na Região Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (31). Um dos casos aconteceu em Ibatiba, com um homem de 67 anos, que sofre uma queda. O outro, em Irupi, com uma criança de 2 anos vítima de afogamento.
De acordo com o Notaer, eles foram inicialmente acionados para ir até o município de Ibatiba para socorrer o homem, que com a queda, sofreu um traumatismo cranioencefálico grave.
Já em voo, a equipe recebeu um outro acionamento de uma situação mais crítica. Uma criança de apenas 2 anos havia sofrido afogamento no interior de Irupi, também em condições graves, precisando de remoção urgente para o Hospital Infantil Francisco de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa). A equipe então mudou a rota e socorreu a criança, deixando-a aos cuidados do hospital de Cachoeiro.
Nesse intervalo, o paciente de Ibatiba já estava sendo transportado pelo Samu. O Notaer interceptou a ambulância em um campo de futebol em Castelo, trazendo e socorrendo a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.