Refém morre em acidente de carro após ficar 7 horas em poder de sequestrador

Durante a fuga, Vinícius seguiu com a namorada e o bandido para Fundão, onde o criminoso, que estava na direção, perdeu o controle do carro ao fazer o contorno próximo à prefeitura do município. O carro arrancou uma árvore de pequeno porte, destruiu o parapeito e caiu do viaduto. O veículo só parou depois de invadir um galpão, onde funcionará uma oficina mecânica. O acidente aconteceu por volta das 5 horas.