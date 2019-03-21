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Fundão

Refém morre em acidente de carro após ficar 7 horas em poder de sequestrador

Vinícius Vieira dos Santos estava acompanhado da namorada, que teve ferimentos leves e já está em casa

Publicado em 

21 mar 2019 às 15:36

Publicado em 21 de Março de 2019 às 15:36

Um jovem, de 20 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (21), em Fundão, depois de passar sete horas em poder de bandidos. Vinícius Vieira dos Santos estava acompanhado da namorada, que teve ferimentos leves e já está em casa.
De acordo com a polícia, Vinícius foi buscar a namorada em um supermercado de Aracruz quando, por volta das 22 horas desta quarta-feira (20), o casal foi abordado por dois criminosos em uma moto. Um dos bandidos entrou no carro e o outro passou a seguir o veículo de moto. Durante a madrugada, o criminoso chegou a ligar diversas vezes para parentes do casal, na tentativa de extorquir dinheiro. A polícia foi avisada do sequestro e passou então a perseguir o veículo.
Durante a fuga, Vinícius seguiu com a namorada e o bandido para Fundão, onde o criminoso, que estava na direção, perdeu o controle do carro ao fazer o contorno próximo à prefeitura do município. O carro arrancou uma árvore de pequeno porte, destruiu o parapeito e caiu do viaduto. O veículo só parou depois de invadir um galpão, onde funcionará uma oficina mecânica. O acidente aconteceu por volta das 5 horas. 
Vinícius Vieira dos Santos, de 20 anos, morreu em acidente de carro em Fundão Crédito: Reprodução / Facebook
NAMORADA SOCORRIDA
Vinícius morreu na hora. A namorada dele foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, mas como sofreu apenas escoriações leves, já foi liberada e está em casa. O criminoso, identificado como Bruno Felipe de Jesus Santana, de 21 anos, foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Com informações de Fabíola de Paula, da TV Gazeta

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