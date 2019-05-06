Professor universitário tem carro depredado após acidente com morte no ES

Carro bateu de frente com moto em rodovia de São Mateus Crédito: Internauta

Uma mulher de 29 anos morreu em um grave acidente entre a moto que pilotava e um carro de passeio no balneário de Guriri , em São Mateus , na madrugada de domingo (5). Greiskely Ribeiro Gonçalves de Souza foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quem dirigia o carro era o professor universitário Aloísio José Bueno Cotta.

De acordo com a Polícia Militar, o Chevrolet Cruze, de cor prata, conduzido por Aloísio, seguia pela Rodovia Othovarino Duarte Santos, em direção a Guriri, quando perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Foi quando o carro bateu de frente com a Honda Biz, de cor preta, conduzida pela vítima, que seguia no sentido contrário.

Your browser does not support the audio element. Acidente entre carro e moto deixa mulher morta em Guriri

Após o acidente, uma mulher que se identificou como advogada esteve no local do acidente e buscou o professor. Quando a PM chegou, o condutor do veículo já não estava no local e Greiskely tinha sido levada ao hospital. No automóvel, os policiais encontraram uma garrafa de uísque vazia e os documentos de Aloísio. Revoltados, populares depredaram e colocaram fogo no carro.

Local onde aconteceu o acidente na Rodovia Othovarino Duarte Santos Crédito: Maria Luiza Silva

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado para atender a ocorrência por volta de 1 hora de domingo. Quando eles chegaram, a vítima estava sendo atendida por um médico, que prestou os primeiros socorros. Greiskelu apresentava um ferimento na cabeça e já não apresentava pulsação e nem respiração. Ela foi imediatamente encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e ninguém foi preso. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações, segundo a PC.

REVOLTA

Greiskely voltava do trabalho quando morreu em acidente em Guriri Crédito: Arquivo pessoal

O enterro de Greiskely aconteceu na manhã desta segunda-feira (06), no cemitério do bairro Aviação, em São Mateus. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, Ludmyla Ribeiro contou que a irmã trabalhava em uma lanchonete e voltava do trabalho quando aconteceu o acidente. Revoltada, ela pediu Justiça. Greiskely deixou um filho de 9 anos.

O QUE DIZ O PROFESSOR



