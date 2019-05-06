Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Mateus

Professor universitário tem carro depredado após acidente com morte no ES

Greiskely Ribeiro Gonçalves de Souza voltava do trabalho de moto quando o carro conduzido por Aloísio José Bueno Cotta invadiu a contramão e bateu de frente com ela

Publicado em 

06 mai 2019 às 15:47

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 15:47

Carro bateu de frente com moto em rodovia de São Mateus Crédito: Internauta
Uma mulher de 29 anos morreu em um grave acidente entre a moto que pilotava e um carro de passeio no balneário de Guriri, em São Mateus, na madrugada de domingo (5). Greiskely Ribeiro Gonçalves de Souza foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quem dirigia o carro era o professor universitário Aloísio José Bueno Cotta.
De acordo com a Polícia Militar, o Chevrolet Cruze, de cor prata, conduzido por Aloísio, seguia pela Rodovia Othovarino Duarte Santos, em direção a Guriri, quando perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Foi quando o carro bateu de frente com a Honda Biz, de cor preta, conduzida pela vítima, que seguia no sentido contrário.
Acidente entre carro e moto deixa mulher morta em Guriri
Após o acidente, uma mulher que se identificou como advogada esteve no local do acidente e buscou o professor. Quando a PM chegou, o condutor do veículo já não estava no local e Greiskely tinha sido levada ao hospital. No automóvel, os policiais encontraram uma garrafa de uísque vazia e os documentos de Aloísio. Revoltados, populares depredaram e colocaram fogo no carro.
Local onde aconteceu o acidente na Rodovia Othovarino Duarte Santos Crédito: Maria Luiza Silva
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado para atender a ocorrência por volta de 1 hora de domingo. Quando eles chegaram, a vítima estava sendo atendida por um médico, que prestou os primeiros socorros. Greiskelu apresentava um ferimento na cabeça e já não apresentava pulsação e nem respiração. Ela foi imediatamente encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e ninguém foi preso. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações, segundo a PC.
REVOLTA
Greiskely voltava do trabalho quando morreu em acidente em Guriri Crédito: Arquivo pessoal
O enterro de Greiskely aconteceu na manhã desta segunda-feira (06), no cemitério do bairro Aviação, em São Mateus. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, Ludmyla Ribeiro contou que a irmã trabalhava em uma lanchonete e voltava do trabalho quando aconteceu o acidente. Revoltada, ela pediu Justiça. Greiskely deixou um filho de 9 anos.
O QUE DIZ O PROFESSOR
 
Por telefone, o professor disse que não fugiu do local do acidente. Ele explicou que só foi embora após ter certeza de que uma ambulância havia sido chamada e que um homem se identificou como médico e prestou os primeiros socorros à vítima antes da chegada dos bombeiros. Além disso, Aloísio afirmou que ele só foi embora por medo, pois populares começaram a depredar seu carro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados