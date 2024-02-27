Professor de música é detido suspeito de se masturbar na frente de aluna em Cariacica

Uma adolescente de 16 anos passou por momentos de pânico dentro da sala de aula de música, em Cariacica. A moça denunciou que o professor, de 46 anos, começou a se masturbar na frente dela, que correu e ligou para a mãe. O suspeito acabou detido pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (26).
Conforme informações do boletim de ocorrência, a adolescente estava tendo aula sozinha com o professor quando ele começou o ato. Assustada, a jovem disse que iria embora e ligou para a mãe, que foi até a escola acompanhada do filho mais velho.
A família chamou a polícia e, segundo eles, o professor tentou fugir, mas foi impedido pelo irmão mais velho da vítima. Os policiais chegaram e levaram o suspeito até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. O bairro onde o crime aconteceu e o nome do professor não serão divulgados para preservar a identidade da adolescente, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).