Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Professor de música é detido suspeito de se masturbar na frente de aluna em Cariacica
Crime

Professor de música é detido suspeito de se masturbar na frente de aluna em Cariacica

Vítima de 16 anos ligou para a mãe, que foi até o local e chamou a polícia, na noite de segunda-feira (26)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2024 às 09:54
Uma adolescente de 16 anos passou por momentos de pânico dentro da sala de aula de música, em Cariacica. A moça denunciou que o professor, de 46 anos, começou a se masturbar na frente dela, que correu e ligou para a mãe. O suspeito acabou detido pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (26). 
Conforme informações do boletim de ocorrência, a adolescente estava tendo aula sozinha com o professor quando ele começou o ato. Assustada, a jovem disse que iria embora e ligou para a mãe, que foi até a escola acompanhada do filho mais velho.
A família chamou a polícia e, segundo eles, o professor tentou fugir, mas foi impedido pelo irmão mais velho da vítima. Os policiais chegaram e levaram o suspeito até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. O bairro onde o crime aconteceu e o nome do professor não serão divulgados para preservar a identidade da adolescente, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abuso Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados