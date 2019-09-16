Professor bate com o carro em árvore e morre em acidente em Aracruz

Professor morreu em acidente de carro em rodovia de Aracruz Crédito: Internauta

Um professor morreu em um acidente de carro na Rodovia ES 257, em Aracruz , Região Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (16). Ronivaldo de Jesus Ferreira, mais conhecido como Rony, também era candidato ao Conselho Tutelar do município.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu em um local conhecido como Morro das Almas. O professor fazia o trajeto Aracruz X Barra do Riacho quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele morreu na hora.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte de Rony. Uma amiga escreveu: "Meu amigo, meu irmão. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Não acredito que você se foi assim".

PROFESSOR EM ESCOLA ESTADUAL

Rony Ferreira morreu em um acidente na Rodovia ES 257, em Aracruz Crédito: Reprodução/Facebook

Rony era professor da rede pública há 10 anos. Formado em Geografia pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), ele também fazia graduação em Língua Portuguesa e Pedagogia.

A escola estadual Primo Bitti, onde Rony lecionava, fez uma postagem nas redes sociais, lamentando a morte do professor. O texto diz: "Nossa escola está de luto! Hoje, perdemos nosso professor de Geografia Rony. Que o Senhor o receba de braços abertos".