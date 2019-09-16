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Tragédia

Professor bate com o carro em árvore e morre em acidente em Aracruz

Rony Ferreira seguia pela Rodovia ES 257 quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore, segundo a Polícia Militar

Publicado em 

16 set 2019 às 06:32

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 06:32

Professor morreu em acidente de carro em rodovia de Aracruz Crédito: Internauta
Um professor morreu em um acidente de carro na Rodovia ES 257, em Aracruz, Região Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (16). Ronivaldo de Jesus Ferreira, mais conhecido como Rony, também era candidato ao Conselho Tutelar do município.
> Carreta tomba e vai parar no acostamento em Aracruz
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu em um local conhecido como Morro das Almas. O professor fazia o trajeto Aracruz X Barra do Riacho quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele morreu na hora.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte de Rony. Uma amiga escreveu: "Meu amigo, meu irmão. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Não acredito que você se foi assim".
PROFESSOR EM ESCOLA ESTADUAL 
Rony Ferreira morreu em um acidente na Rodovia ES 257, em Aracruz Crédito: Reprodução/Facebook
Rony era professor da rede pública há 10 anos. Formado em Geografia pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), ele também fazia graduação em Língua Portuguesa e Pedagogia.
A escola estadual Primo Bitti, onde Rony lecionava, fez uma postagem nas redes sociais, lamentando a morte do professor. O texto diz: "Nossa escola está de luto! Hoje, perdemos nosso professor de Geografia Rony. Que o Senhor o receba de braços abertos".
O educador concorria a uma vaga como conselheiro tutelar em Aracruz. Ele lançou sua candidatura em agosto. Em suas redes sociais, afirmava que sua experiência em sala de aula ajudaria em seu trabalho no Conselho, caso fosse eleito.

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