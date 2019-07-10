Produtores de café caem no golpe do adubo líquido no Sul do ES

Muqui e Atílio Vivácqua, Sul do Estado, um homem uniformizado e se passando por funcionário de uma empresa de fertilizantes para o solo está vendendo produtos falsos para agricultores. Os casos são investigados pela Polícia Civil, mas até o momento ninguém foi preso pelos crimes. Nem mesmo os produtores rurais escapam de serem enganados. Em, Sul do Estado, um homem uniformizado e se passando por funcionário de uma empresa de fertilizantes para o solo está vendendo produtos falsos para agricultores. Os casos são investigados pela, mas até o momento ninguém foi preso pelos crimes.

O agricultor Leonardo Gava cuida de 70 mil pés de café em Córrego da Fã, Atílio Vivacqua, há quinze anos. O uso de adubo ajuda a aumentar a produção. Ele comprou 4 galões de 5 litros do produto vendido pelos falsos vendedores de uma marca de um fertilizante que existe no mercado, ao custo de R$ 3,6 mil.

“Há um mês passaram vendendo o produto. Vieram de uniforme, mostrando vídeos dos resultados do produto, da facilidade de aplicar. Ontem, ele chegou aqui e comprei no cartão. Guardei, pois só ia usar em agosto. Um vizinho, que também comprou, me avisou que o produto era falso. Fui abrir e parecia água pura e vi que me passaram a perna”, contou o produtor Leonardo Gava.

Em Muqui, segundo a polícia, mais dois produtores foram vítimas e registram a ocorrência na delegacia da cidade que vai investir todas as denuncias desse caso. Uma delas ligou para polícia quando o homem que se apresentava como representante da empresa de adubo. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento e foi liberado.

Na embalagem comprada pelo cafeicultor aparecem o CNPJ da empresa verdadeira e componentes químicos do produto. Segundo o produtor, o homem que se apresentava como vendedor da empresa chegou a alugar uma casa em Atílio Vivácqua, onde estocava o produto. Os galões comprados pelos produtores ficaram com a polícia e o produto será analisado.

ALERTA

Em contato com a empresa identificada nas embalagens compradas pelos produtores, a responsável informou que no momento não há representantes atuando no Sul do Estado, somente no Norte do Espírito Santo. Afirma ainda que os representantes não atuam com pronta entrega.