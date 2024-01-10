Procurado por homicídio na Bahia é preso após roubar bike e levar surra em Vitória

Procurado por um homicídio na Bahia, um homem de 24 anos, identificado como Alexandre de Aquino Miranda de Jesus, foi preso após roubar uma bicicleta em Jardim Camburi, Vitória, na tarde da última terça-feira (9). Ele chegou a ser perseguido e agredido por quem passava pela região, como mostra o vídeo acima.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, na terça seria o primeiro dia de trabalho de Alexandre em um lava a jato do bairro. Ele teria aproveitado o momento em que o dono saiu, na hora do almoço, para roubar uma bicicleta nos fundos do estabelecimento. Uma funcionária tentou impedir e acabou levando um soco no braço.
O dono do lava a jato foi informado sobre o roubo e foi atrás de Alexandre. Percebendo que estava sendo perseguido, o suspeito abandonou a bicicleta e saiu correndo, mas foi alcançado por pessoas que estavam na rua, agredido e imobilizado até a chegada da polícia.
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que Alexandre foi alcançado e agredido com socos, chutes e golpes de capacete. Segundo o boletim de ocorrência, ele teve lesões leves.
Alexandre recebeu atendimento médico e foi levado para a delegacia. Durante todo o tempo, ele estava dando um nome falso. Na unidade policial a mãe do suspeito informou a verdadeira identidade dele, foi quando os policiais descobriram que o criminoso tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio expedido em Itabuna, na Bahia.
A Polícia Civil capixaba informou que Alexandre "foi autuado em flagrante por ameaça, roubo, dano, receptação e falsa identidade. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)". A bicicleta foi recuperada.
Matou com chave de fenda
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia, que passou detalhes sobre a condenação de Alexandre. Nos autos do processo consta que ele confessou o crime, cometido com requintes de crueldade e com a ajuda de menores de idade.
Os envolvidos disseram que a ideia do homicídio surgiu três dias antes. Em 31 de maio de 2017, eles colocaram o plano em prática. A vítima, identificada como Alex Almeida Bastos, foi morta com golpes de chave de fenda dentro da própria casa. Depois, os criminosos limparam o corpo e o chão com acetona e enxaguante bucal. A ideia era deixar a botija de gás aberta e causar um incêndio para destruir qualquer vestígio, mas a explosão não aconteceu e o crime foi descoberto.