Procurado por homicídio na Bahia é preso após roubar bike e levar surra em Vitória

Procurado por um homicídio na Bahia , um homem de 24 anos, identificado como Alexandre de Aquino Miranda de Jesus, foi preso após roubar uma bicicleta em Jardim Camburi Vitória , na tarde da última terça-feira (9). Ele chegou a ser perseguido e agredido por quem passava pela região, como mostra o vídeo acima.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, na terça seria o primeiro dia de trabalho de Alexandre em um lava a jato do bairro. Ele teria aproveitado o momento em que o dono saiu, na hora do almoço, para roubar uma bicicleta nos fundos do estabelecimento. Uma funcionária tentou impedir e acabou levando um soco no braço.

O dono do lava a jato foi informado sobre o roubo e foi atrás de Alexandre. Percebendo que estava sendo perseguido, o suspeito abandonou a bicicleta e saiu correndo, mas foi alcançado por pessoas que estavam na rua, agredido e imobilizado até a chegada da polícia.

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que Alexandre foi alcançado e agredido com socos, chutes e golpes de capacete. Segundo o boletim de ocorrência, ele teve lesões leves.

Alexandre recebeu atendimento médico e foi levado para a delegacia. Durante todo o tempo, ele estava dando um nome falso. Na unidade policial a mãe do suspeito informou a verdadeira identidade dele, foi quando os policiais descobriram que o criminoso tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio expedido em Itabuna, na Bahia.

Polícia Civil capixaba informou que Alexandre "foi autuado em flagrante por ameaça, roubo, dano, receptação e falsa identidade. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)". A bicicleta foi recuperada.

Matou com chave de fenda

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia, que passou detalhes sobre a condenação de Alexandre. Nos autos do processo consta que ele confessou o crime, cometido com requintes de crueldade e com a ajuda de menores de idade.