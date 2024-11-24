Anabolizantes são achados dentro de bicho de pelúcia em Baixo Guandu

Doze frascos de anabolizantes foram encontrados dentro de um boneco de pelúcia em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de domingo (24). A apreensão foi fruto de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um veículo em trecho da BR 259. No Fiat Mobi estavam dois homens: o motorista, de 24 anos, e um passageiro, de 29.