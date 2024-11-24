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Dupla presa

Anabolizantes são achados dentro de bicho de pelúcia em Baixo Guandu

Material foi apreendido durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR 259, em operação de combate à criminalidade

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 19:44

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

24 nov 2024 às 19:44
Imagem mostra os frascos apreendidos e o boneco de pelúcia onde estavam escondidos Crédito: PRF
Doze frascos de anabolizantes foram encontrados dentro de um boneco de pelúcia em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de domingo (24). A apreensão foi fruto de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um veículo em trecho da BR 259. No Fiat Mobi estavam dois homens: o motorista, de 24 anos, e um passageiro, de 29.
"Os anabolizantes são de origem paraguaia, sem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e, portanto, proibidos para uso e importação", divulgou a corporação.
A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina — cidade vizinha, onde foi autuada em flagrante e encaminhada ao  Centro de Detenção Provisória (CDP), informou a Polícia Civil. 

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