Anabolizantes são achados dentro de bicho de pelúcia em Baixo Guandu

Doze frascos de anabolizantes foram encontrados dentro de um boneco de pelúcia em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de domingo (24). A apreensão foi fruto de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um veículo em trecho da BR 259. No Fiat Mobi estavam dois homens: o motorista, de 24 anos, e um passageiro, de 29.
"Os anabolizantes são de origem paraguaia, sem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e, portanto, proibidos para uso e importação", divulgou a corporação.
A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina — cidade vizinha, onde foi autuada em flagrante e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP), informou a Polícia Civil.