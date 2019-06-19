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Violência

Presos por sequestro de família de prefeito em Ecoporanga negam crime

Dois suspeitos foram detidos em Linhares na tarde desta terça-feira (18). No entanto, eles afirmam que armazenaram os produtos roubados, mas não participaram do sequestro

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 15:21

Publicado em 

19 jun 2019 às 15:21
Luciano da Conceição Soares, de 18 anos, e Bruno de Andrade Ribeiro, 26 anos, foram presos Crédito: DIvulgação
Dois suspeitos presos em Linhares, na tarde desta terça-feira (18), acusados de participar do sequestro da família do prefeito de Ecoporanga, região Noroeste do Estado, negam o crime. Bruno de Andrade Ribeiro, de 26 anos, e Luciano da Conceição Soares, de 18 anos, foram encaminhados para o presídio na manhã desta quarta-feira (19).
Segundo a Polícia Civil, os dois detidos alegam que somente armazenaram o material roubado, mas não participaram do sequestro, que aconteceu na noite desta segunda-feira (17), na propriedade da família do prefeito Elias Dal Col, em Córrego do Osvaldo Cruz, zona rural de Ecoporanga.
Na casa de um dos acusados, no bairro Movelar, em Linhares, os policiais apreenderam um rifle calibre 22, uma escopeta calibre 12 e dois revólveres calibre 38. Joias, relógios, dinheiro, aparelhos celulares, uma televisão e uma quantia em dinheiro Real e também em moeda estrangeira também foram encontrados na residência.
> Prefeito de Ecoporanga fala de sequestro sofrido pela família no ES
Por conta disso, Luciano e Bruno foram autuados em flagrante por roubo com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, e foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
PERÍCIA E INVESTIGAÇÕES
Foram apreendidos um rifle calibre 22, uma escopeta calibre 12 e dois revólveres calibre 38, além de joias, relógios, dinheiro, velulares, uma televisão e dinheiro Crédito: Leonardo Goliver
A Polícia Civil ainda informou que uma equipe da perícia esteve na fazenda da família do prefeito nesta terça-feira (18) para recolher possíveis provas do fato. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga.
Apesar disso, os dois suspeitos detidos serão investigados também pela 16a Delegacia Regional de Linhares, para saber se cometeram outros crimes no município do Norte do Estado.
O SEQUESTRO
Casa foi revirada por criminosos em Ecoporanga Crédito: Internauta
A família do filho do prefeito foi feita refém na casa onde eles moram. O filho de Elias Dal Col, a esposa, a sogra, os dois filhos (de 4 e 9 anos), além de dois funcionários, foram rendidos por cerca de cinco homens fortemente armados, que usavam luvas, tocas e lanternas na cabeça. As vítimas foram amarradas e presas em um dos cômodos da residência enquanto a quadrilha revirava o local e também a casa do prefeito, que fica na mesma propriedade.
Os criminosos levaram objetos pessoais e eletrodomésticos. Além disso, roubaram as duas caminhonetes da família (uma Hilux e uma Amarok). As sete vítimas foram distribuídas nos dois veículos e deixadas em um cafezal em Nova Venécia. Depois, o filho do prefeito conseguiu andar até uma rodovia e pediu ajuda a um taxista que passava pelo local. Outro carro usado pelos bandidos, um Ford Ka, foi queimado e abandonada em uma estrada de Nova Venécia.

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