Preso um dos 10 mais procurados do ES por feminicídio

Considerado um dos dez homens mais procurados, entre os autores de feminicídio na Grande Vitória, o idoso Almir Ayres, de 80 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (10) em São Mateus, no Norte do Estado. Em dezembro do ano passado, ele matou a então companheira, Sônia Maria Vicente do Nascimento, com golpes de faca na capital capixaba.
A prisão aconteceu às 10h22, na casa onde ele estaria morando, localizada no bairro Boa Vista. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia que indicou a presença de Almir no local. Segundo o Boletim Unificado (BU), apesar de necessário o arrombamento da porta da residência, o idoso não resistiu à detenção.
Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que Almir Ayres era considerado um dos dez mais procurados da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) por causa da dificuldade em encontrá-lo. Bem como informou que ele fora encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
RELEMBRE O CASO
Aos 60 anos de idade, Sônia Maria Vicente do Nascimento foi esfaqueada nove vezes por Almir Ayres, companheiro dela à época. O feminicídio aconteceu por volta das 13h, no dia 1º de dezembro de 2018, na casa onde a vítima morava, localizada no Beco Peçanha, no Morro Alagoano, em Vitória.
Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil no mesmo dia do crime, Sônia sofreu ferimentos em quatro partes do corpo: braço, pescoço, rosto e ombro. Como era um sábado, o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas as investigações ficaram a cargo da DHPM.