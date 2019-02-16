Preso traficante mais procurado pela polícia em São Mateus

O suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Estado foi preso na última quinta-feira (14). Domingos Antério Filho, de 29 anos, era considerado o primeiro da lista dos mais procurados do município.

Segundo o titular da DHPP, delegado José Eustáquio Mendes Junior, Domingos também possuía um mandado de prisão preventiva, pois é apontado como suspeito de ser um dos autores do homicídio de Jean Cláudio Hortêncio Silvares, que aconteceu no dia 07 de maio do ano passado, no bairro Vila Nova, também em São Mateus.

“Nossas investigações indicam que o crime teria sido motivado porque Jean Cláudio estaria cometendo furtos em um dos bairros do qual o suspeito era chefe do tráfico. Na época do crime, o detido e outros dois envolvidos teriam marcado uma emboscada para vítima. Eles aguardaram o Jean passar por uma rua e o alvejaram”, explicou.

O delegado disse ainda que outros dois suspeitos de envolvimento neste homicídio já estão presos. Ricardo dos Santos Martins, de 22 anos, foi preso no dia 24 de julho e Weldson Gomes Barbosa, de 31 anos, foi detido em 04 de agosto de 2018.

CHEFE DO TRÁFICO

O delegado responsável pela prisão ainda contou que o suspeito é apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Vila Nova. “Ele responde a um inquérito na Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e era conhecido como 'A Lenda'. Durante as operações, ele sempre conseguia fugir. Em uma delas, foram apreendidos com ele 28 tabletes de maconha, sete tabletes de crack, dois tabletes de cocaína. Agora, nós conseguimos prendê-lo portando uma pistola calibre 380 com 17 munições”, informou.

Domingos Antério Filho foi preso em flagrante por tráfico de drogas, ouvido e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.