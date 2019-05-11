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Norte do ES

Preso traficante da lista dos mais procurados de Linhares

Prisão do suspeito foi feita durante operação conjunta entre Ministério Público do Espírito Santo, Polícia Militar e Polícia Civil

Publicado em 

10 mai 2019 às 23:52

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 23:52

Polícia Militar esteve na casa do suspeito no bairro São José, em Linhares Crédito: Site Norte Notícia
Um homem de 39 anos, apontado como um dos traficantes mais procurados de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, foi preso na tarde desta sexta-feira (10), no bairro São José. João Carlos Suarez Ribarola, conhecido como Rondônia, foi detido no bairro Conceição e também teve seu carro apreendido.
A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o MPES, o objetivo da Operação Guaporé é combater o tráfico de drogas no município e que o suspeito é estava no radar do órgão e da polícia há um tempo, mas mudava de rotina e trocava o telefone, o que dificultava sua prisão. Ele passou a ser monitorado por interceptação telefônica.
> Suplente toma posse na Câmara de Vereadores de Linhares
Ainda de acordo com o MPES, Ribarola buscava e distribuía entorpecentes toda semana. Ele vendia todo tipo de droga, mas é conhecido pela venda de cocaína. Seus clientes, na maioria, são de classe média alta.
POLÍCIA MILITAR
Dinheiro e papelotes de cocaína foram encontrados dentro de embalagem de aromatizador de ambientes Crédito: Loreta Fagionato
Em nota, a PM informou que cumpriu um mandado de prisão em nome de Ribarola e também um mandado busca e apreensão na residência do acusado. Buscas foram realizadas e ele foi localizado no bairro Conceição. Com ele, no local, foram apreendidos R$ 710 e dois celulares.
Depois, os policiais seguiram para a casa do suspeito, no bairro São José, onde encontraram dois papelotes de cocaína, mais R$ 36 e dois comprovantes de depósitos bancários em dinheiro, no valor de R$ 5 mil. Parte do dinheiro e a droga estavam escondidos em um frasco de aromatizador de ambientes. O carro do suspeito, um Hyundai i30 de cor preta, também foi apreendido.
> Dois assassinatos são registrados no intervalo de um hora em Linhares
Ribarola foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, junto com o material apreendido.
O OUTRO LADO
O advogado Júnior Mendonça, que faz a defesa de João Carlos Suarez Ribarola, afirmou que nada de ilícito foi encontrado com seu cliente, apenas dois papelotes de cocaína que são de uso pessoal.

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