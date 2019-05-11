Preso traficante da lista dos mais procurados de Linhares

Polícia Militar esteve na casa do suspeito no bairro São José, em Linhares Crédito: Site Norte Notícia

Linhares, na região Norte do Espírito Santo, foi preso na tarde desta sexta-feira (10), no bairro São José. João Carlos Suarez Ribarola, conhecido como Rondônia, foi detido no bairro Conceição e também teve seu carro apreendido. Um homem de 39 anos, apontado como um dos traficantes mais procurados de, na regiãodo, foi preso na tarde desta sexta-feira (10), no bairro São José. João Carlos Suarez Ribarola, conhecido como Rondônia, foi detido no bairro Conceição e também teve seu carro apreendido.

Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o MPES, o objetivo da Operação Guaporé é combater o tráfico de drogas no município e que o suspeito é estava no radar do órgão e da polícia há um tempo, mas mudava de rotina e trocava o telefone, o que dificultava sua prisão. Ele passou a ser monitorado por interceptação telefônica. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entree M. Segundo o MPES, o objetivo da Operação Guaporé é combater o tráfico de drogas no município e que o suspeito é estava no radar do órgão e da polícia há um tempo, mas mudava de rotina e trocava o telefone, o que dificultava sua prisão. Ele passou a ser monitorado por interceptação telefônica.

Ainda de acordo com o MPES, Ribarola buscava e distribuía entorpecentes toda semana. Ele vendia todo tipo de droga, mas é conhecido pela venda de cocaína. Seus clientes, na maioria, são de classe média alta.



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Dinheiro e papelotes de cocaína foram encontrados dentro de embalagem de aromatizador de ambientes Crédito: Loreta Fagionato

Em nota, a PM informou que cumpriu um mandado de prisão em nome de Ribarola e também um mandado busca e apreensão na residência do acusado. Buscas foram realizadas e ele foi localizado no bairro Conceição. Com ele, no local, foram apreendidos R$ 710 e dois celulares.

Depois, os policiais seguiram para a casa do suspeito, no bairro São José, onde encontraram dois papelotes de cocaína, mais R$ 36 e dois comprovantes de depósitos bancários em dinheiro, no valor de R$ 5 mil. Parte do dinheiro e a droga estavam escondidos em um frasco de aromatizador de ambientes. O carro do suspeito, um Hyundai i30 de cor preta, também foi apreendido.

Ribarola foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, junto com o material apreendido.



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