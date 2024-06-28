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Na mira do delegado

Preso tenta escapar de delegacia e leva tiro de fuzil em Vila Velha

Disparo atingiu o homem de raspão; segundo a polícia, ele é suspeito de envolvimento em pelo menos quatro sequestros-relâmpago no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2024 às 12:59

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 12:59

Uma história incomum aconteceu no pátio da Delegacia Regional de Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (28): um preso, mesmo algemado, tentou fugir e levou um tiro de fuzil de um delegado, que participava da operação para a captura do suspeito. O homem, de 29 anos, foi atingido de raspão e socorrido. O nome dele não foi divulgado.
As informações são da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Ela apurou que o homem baleado era suspeito de envolvimento em pelo menos quatro sequestros-relâmpago que ocorreram nos últimos dias em Vila Velha: dois crimes aconteceram com pessoas que saíam do estacionamento de um shopping; o terceiro foi o roubo a uma mulher que aguardava o marido sair da academia; o último foi na madrugada de quinta-feira (27), na Praia da Costa.
Polícia Civil informou que "realizou, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação policial no bairro Jabaeté, em Vila Velha. O alvo da operação era um homem, de 29 anos, que tinha mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de roubo com restrição da liberdade da vítima. O indivíduo foi localizado, preso e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha".
A corporação continuou, dizendo que "durante o procedimento na delegacia, o indivíduo tentou empreender fuga mesmo algemado. Para cessar e evitar a possível fuga, foi realizado um disparo de advertência que atingiu o preso de raspão. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. De acordo com a equipe médica, o ferimento foi sem gravidade. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional". 
Veja, abaixo, um resumo de alguns dos casos pelos quais o suspeito atingido pelo tiro é investigado:
  • Quinta-feira (27): vítima contou que estava na Praia da Costa quando um suspeito armado chegou anunciando o assalto. Ele exigiu a senha do celular e da conta bancária, levou o relógio e o carro da pessoa. 
  • Dia 9 de junho: advogada estava aguardando o marido sair de uma academia no Centro de Vila Velha quando um suspeito entrou no veículo dela, armado, e foi rodando com a vítima pela Praia da Costa. Ela foi obrigada a fazer depósito de R$ 500 em um site de apostas e teve carro e pertences roubados. O veículo foi localizado no dia seguinte.

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