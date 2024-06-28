Preso tenta escapar de delegacia e leva tiro de fuzil em Vila Velha

A corporação continuou, dizendo que "durante o procedimento na delegacia, o indivíduo tentou empreender fuga mesmo algemado. Para cessar e evitar a possível fuga, foi realizado um disparo de advertência que atingiu o preso de raspão. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. De acordo com a equipe médica, o ferimento foi sem gravidade. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional".