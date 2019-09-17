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Noroeste

Preso suspeito de ter estuprado e assassinado idosa em Ecoporanga

Alan Vette dos Santos, de 25 anos, admitiu ambos os crimes e deve ser encaminhado para Xuri
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 set 2019 às 14:01

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 14:01

Delegacia de Ecoporanga Crédito: Larissa Avilez
Principal suspeito de ter estuprado e assassinado uma idosa no interior de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, Alan Vette dos Santos, de 25 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (17). Encontrado escondido em uma vegetação do distrito de Imburana, ele admitiu ter praticado os dois crimes e deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.
De acordo com o delegado Leonardo Amorim, responsável pela investigação do caso, o suspeito morava próximo à vítima e conhecia Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos. No depoimento prestado à Polícia Civil, Alan alegou estar sob efeito de drogas e de bebidas alcoólicas no momento do crime.
Inicialmente, ele deve responder por estupro e homicídio qualificado. No entanto, as autoridades ainda apuram se outras pessoas participaram do crime e se algo foi roubado da residência da vítima, podendo enquadrá-lo como um latrocínio – que é o roubo mediante grave violência. A prisão de Alan é temporária.
AS INVESTIGAÇÕES
Desde a noite do próprio domingo (15), Alan já era apontado como principal suspeito de ter praticado os crimes. No dia seguinte, o delegado Amorim tentou intimá-lo a depor, sem sucesso. Por isso, o agente entrou com um pedido de mandado de prisão na Justiça, sendo atendido ainda na segunda-feira (16), quando as primeiras buscas foram realizadas.
MORTA COM CORTE NO PESCOÇO
Na manhã do último domingo (15), vizinhos de Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos, sentiram falta dela e arrombaram a residência em que ela morava, no distrito de Imburana, no interior de Ecoporanga, no Noroeste do Estado. No quarto, em cima da cama, eles encontraram o corpo da idosa ensanguentado, por causa de um corte profundo no pescoço.

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Assassinato Ecoporanga Estupro homicídio Polícia Civil
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