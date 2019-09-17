Preso suspeito de ter estuprado e assassinado idosa em Ecoporanga

Principal suspeito de ter estuprado e assassinado uma idosa no interior de, nodo Estado, Alan Vette dos Santos, de 25 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (17). Encontrado escondido em uma vegetação do distrito de Imburana, ele admitiu ter praticado os dois crimes e deve ser encaminhado ao, em

De acordo com o delegado Leonardo Amorim, responsável pela investigação do caso, o suspeito morava próximo à vítima e conhecia Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos. No depoimento prestado à, Alan alegou estar sob efeito de drogas e de bebidas alcoólicas no momento do crime.

Inicialmente, ele deve responder por estupro e homicídio qualificado. No entanto, as autoridades ainda apuram se outras pessoas participaram do crime e se algo foi roubado da residência da vítima, podendo enquadrá-lo como um latrocínio – que é o roubo mediante grave violência. A prisão de Alan é temporária.

Desde a noite do próprio domingo (15), Alan já era apontado como principal suspeito de ter praticado os crimes. No dia seguinte, o delegado Amorim tentou intimá-lo a depor, sem sucesso. Por isso, o agente entrou com um pedido de mandado de prisão na Justiça, sendo atendido ainda na segunda-feira (16), quando as primeiras buscas foram realizadas.