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Violência

Preso segundo suspeito de perseguir e matar homem após briga em Irupi

Crime ocorreu no dia 12 de outubro de 2025, após uma discussão em um bar, que também envolveu outro suspeito, preso em janeiro deste ano

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 11:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2026 às 11:00
Jovem é preso suspeito de perseguir e matar homem a facadas em Irupi
Jovem é preso suspeito de perseguir e matar homem a facadas em Irupi Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 21 anos, identificado pela Polícia Civil como Marcos Antônio Silva, foi preso,  na última quinta-feira (16), por participar da perseguição e assassinato a facadas de Daniel Maicon Oliveira Leal, 32 anos, no interior de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 12 de outubro de 2025, após uma discussão em um bar, que também envolveu outro suspeito, preso em janeiro deste ano.
De acordo com o titular da Delegacia de Ibatiba, delegado Bruno Alves Rodrigues, o inquérito foi concluído. As investigações apontam que a vítima havia ingerido bebida alcoólica em excesso em um bar às margens da BR 262, onde se desentendeu com Bruno Dutra da Silva, de 25 anos. Após a discussão, Daniel entrou no carro e bateu em duas motocicletas que estavam estacionadas no local antes de fugir.
Segundo a polícia, Bruno Dutra e Marcos Antônio perseguiram a vítima até a casa do pai dela, na localidade de Córrego Palmital, zona rural do município. No local, houve nova briga, e Daniel foi atingido por três facadas, morrendo ainda no local. Ainda conforme o delegado, a Polícia Científica coletou impressões digitais na faca utilizada no crime, o que ajudou na identificação dos suspeitos.
Bruno Dutra da Silva está preso desde o dia 28 de janeiro deste ano e também responde a outros dois processos por tráfico de drogas.

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