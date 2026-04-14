Preso segundo suspeito de perseguir e matar homem após briga em Irupi

Jovem é preso suspeito de perseguir e matar homem a facadas em Irupi Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 21 anos, identificado pela Polícia Civil como Marcos Antônio Silva, foi preso, na última quinta-feira (16), por participar da perseguição e assassinato a facadas de Daniel Maicon Oliveira Leal, 32 anos, no interior de Irupi , na Região do Caparaó do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 12 de outubro de 2025, após uma discussão em um bar, que também envolveu outro suspeito, preso em janeiro deste ano.

De acordo com o titular da Delegacia de Ibatiba, delegado Bruno Alves Rodrigues, o inquérito foi concluído. As investigações apontam que a vítima havia ingerido bebida alcoólica em excesso em um bar às margens da BR 262, onde se desentendeu com Bruno Dutra da Silva, de 25 anos. Após a discussão, Daniel entrou no carro e bateu em duas motocicletas que estavam estacionadas no local antes de fugir.

Segundo a polícia, Bruno Dutra e Marcos Antônio perseguiram a vítima até a casa do pai dela, na localidade de Córrego Palmital, zona rural do município. No local, houve nova briga, e Daniel foi atingido por três facadas, morrendo ainda no local. Ainda conforme o delegado, a Polícia Científica coletou impressões digitais na faca utilizada no crime, o que ajudou na identificação dos suspeitos.