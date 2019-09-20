Preso segundo suspeito de estuprar e matar idosa em Ecoporanga

O segundo suspeito de terem, Regiãodo Estado, foi preso na tarde desta quinta-feira (19). O corpo de Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos, foi encontrado na manhã de domingo (15), em Imburana, interior do município. O crime chocou até o delegado e teve muita repercussão na cidade.

O delegado Leonardo Amorim, titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, contou que Wosghton dos Santos Mendonça, de 41 anos, negou participação no crime. O acusado foi detido durante o cumprimento de um mandado de prisão contra ele., Alan Vette dos Santos, de 25 anos, foi preso nesta terça-feira (17).

“O Alan confessou o crime e confirmou a participação do Wosghton. Durante o depoimento, ele disse que tinha bebido muito e estava ‘doidão’. O co-autor teria consumido cocaína e influenciado o primeiro detido a cometer o crime. No entanto, o Wosghton nega participação”, explicou o delegado.

As investigações apontam que os criminosos estupraram Maria de Lourdes e mataram a idosa durante o ato sexual. “O Alan disse que foi o primeiro a violentar a vítima e o tempo todo segurou a faca ao lado do pescoço dela, para ameaçá-la, o que já a machucou. Quando ele terminou, teria dito ao outro: ‘Agora é sua vez’. Mesmo bastante ensanguentada, a vítima foi estuprada mais uma vez, pelo outro suspeito, que também manteve a faca no pescoço dela”, detalhou o delegado.