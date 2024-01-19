Preso que estava internado sob escolta policial foge de hospital na Serra

Ele era considerado foragido desde 23 de agosto do ano passado, quando escapou da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), onde cumpria pena por roubo. Ele exercia trabalho externo e não retornou à unidade prisional ao final do expediente.

A Sejus não deu detalhes sobre como Wallace conseguiu fugir do hospital nesta sexta. Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver uma báscula e o forro do teto abertos, além de uma maca danificada (confira abaixo).