Preso que estava internado sob escolta policial foge de hospital na Serra

Um detento de 30 anos, identificado como Wallace Lima Pereira, conseguiu escapar do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde estava internado. A fuga aconteceu na madrugada desta sexta-feira (19). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele foi recapturado por volta das 16h, no bairro Vila Nova de Colares, no mesmo município, por policiais penais que realizavam as buscas.
Ainda segundo a Sejus, o detento estava sob escolta hospitalar realizada por servidores penitenciários. Ele havia sido preso pela Polícia Militar no dia 14 de janeiro, em Feu Rosa, na Serra, durante uma ocorrência de vias de fato. Na ocasião, os agentes descobriram que Wallace tinha um mandado de prisão em aberto.
Ele era considerado foragido desde 23 de agosto do ano passado, quando escapou da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), onde cumpria pena por roubo. Ele exercia trabalho externo e não retornou à unidade prisional ao final do expediente.
A Sejus não deu detalhes sobre como Wallace conseguiu fugir do hospital nesta sexta. Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver uma báscula e o forro do teto abertos, além de uma maca danificada (confira abaixo).
Detento consegue fugir do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que "a instituição está colaborando plenamente com as autoridades para elucidar os fatos e tomar as medidas necessárias". A Sejus disse que o caso será apurado pela Corregedoria da pasta.
Atualização
19/01/2024 - 6:47
O detento foi recapturado ainda na tarde desta sexta-feira (19), por policiais penais. O texto foi atualizado.