Crédito: Fernando Madeira

Luiz Durão (PDT) está preso desde a última sexta-feira (4), quando foi autuado em flagrante ao sair de um motel da Serra acompanhado de uma menor de 17 anos. Depois de prestar depoimentos, o parlamentar foi conduzido até o Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória, onde permanece detido. O deputado estadual do Espírito Santo(PDT) está preso desde a última sexta-feira (4), quando foi autuado em flagrante ao sair de um motel da Serra acompanhado de uma menor de 17 anos. Depois de prestar depoimentos, o parlamentar foi conduzido até o Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória, onde permanece detido.

Durão, como seria de praxe nesses casos, deveria ir para o Quartel da Polícia Militar, mas a estrutura do local não permitiria que o parlamentar ficasse isolado, como prevê a lei para crimes de cunho sexual. Quartel da Polícia Militar seria a opção porque o deputado precisa ficar isolado de outros internos.

Your browser does not support the audio element. Preso por estupro, Luiz Durão é isolado em quartel dos Bombeiros





Nos bastidores, a informação era de que Durão foi levado para o Quartel dos Bombeiros porque o da polícia estaria lotado. Questionada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que não é verídica a informação de que o QCG da Polícia Militar não possui mais vagas para presos.

No caso do deputado Luiz Durão, a pasta esclarece que por se tratar de crime de cunho sexual, a legislação determina que ele deve ficar isolado de outros internos, ou em área específica para quem responde por crimes do tipo. "Como não seria possível garantir esse isolamento no QCG da PM, ele foi encaminhado ao QCG do Corpo de Bombeiros", diz trecho da nota enviada pela Sesp em resposta à reportagem.