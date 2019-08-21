Preso na Operação Marias planejava matar ex-mulher e já tinha aberto cova

O homem que planejava matar a ex-companheira foi preso em. Ele já havia aberto um buraco para enterrá-la, no quintal de casa no bairro Barramares. Segundo a polícia, ele já havia agredido a mulher antes. "A nossa equipe conseguiu localizar, nas proximidades da casa da vítima, a cova que esse autor dessa violência absurda havia cavado, exatamente com o objetivo de enterrar a sua companheira que ele iria matar. Então nós conseguimos evitar um feminicídio", explicou a delegada Cláudia Dematté.