Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
3 mortos na BR 101

Preso, caminhoneiro diz que tentou desviar de carro na Serra

Caminhoneiro chegou a fazer o bafômetro, que deu negativo

Publicado em 

07 jul 2019 às 19:15

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 19:15

O caminhoneiro Rodiney dos Santos Rodrigues, que dirigia a carreta envolvida em acidente de Carapina, na Serra Crédito: Arquivo pessoal
O motorista do caminhão, Rodiney dos Santos Rodrigues, 30 anos, havia carregado o veículo de abóboras em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, e seguia para a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde entregaria a carga.
Ele permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também realizou teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool.
> Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na Serra
O caminhoneiro foi conduzido para a Delegacia Regional de Serra onde prestou depoimento. Rodiney contou que realmente vinha na pista da direita, mas que estaria atrás do Hyundai i30. O carro, na versão dele, teria reduzido a velocidade, fato que fez com que o caminhoneiro jogasse o caminhão para a pista da esquerda na tentativa de evitar a colisão, mas o carro atingiu a roda traseira do caminhão, vindo a perder o controle.
Os dois rodaram na pista e bateram em um poste. Rodiney foi autuado em flagrante por triplo homicídio culposo pelo delegado de plantão, Marcelo Cavalcanty, e conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana no início da manhã de domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carapina Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados