Prefeitura vai ceder imagens à polícia para investigar ataque na Vila Rubim

Rua onde aconteceu ataque é frequentada por usuários de drogas Crédito: Bernardo Coutinho

onde três pessoas ficaram feridas após uma dupla, de carro, chegar atirando no local, na madrugada desta quinta-feira (13). O objetivo é ajudar nas investigações. De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, a prefeitura se dispõe a auxiliar a polícia até mesmo para tentar conseguir a placa do veículo dos suspeitos do crime. A Prefeitura de Vitória irá disponibilizar para a Polícia Civil as possíveis imagens da região da Vila Rubim,. O objetivo é ajudar nas investigações. De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, a prefeitura se dispõe a auxiliar a polícia até mesmo para tentar conseguir a placa do veículo dos suspeitos do crime.

Polícia Civil que vai dizer com mais profundidade o que aconteceu.Enquanto isso, a Guarda Municipal atua em apoio à Polícia Militar - que tem competência constitucional do policiamento ostensivo, atuando na região da Ponte Seca, na rua onde houve o atentado e outras áreas, fazendo abordagens, inclusive conduzindo alguns criminosos quando são encontrados com armas ou produtos de roubo e furto”, afirmou. “Iremos auxiliar, mas é aque vai dizer com mais profundidade o que aconteceu.Enquanto isso, a Guarda Municipal atua em apoio à Polícia Militar - que tem competência constitucional do policiamento ostensivo, atuando na região da Ponte Seca, na rua onde houve o atentado e outras áreas, fazendo abordagens, inclusive conduzindo alguns criminosos quando são encontrados com armas ou produtos de roubo e furto”, afirmou.

O secretário completou que, nas abordagens, é comum encontrar armas brancas e simulacros. “Mas não é crime carregar esse tipo de objeto. O que os guardas podem fazer é apreender e descartar”.

Polícia Militar informou, por nota, que realizou até o momento mais de 2 mil ações preventivas nos 21 bairros atendidos pela 1ª Cia do 1º Batalhão, incluindo a região da Vila Rubim. Dentre elas estão visitas tranquilizadoras, abordagens e cercos táticos, prendendo mais de 100 pessoas por crimes diversos. Procurada, ainformou, por nota, que realizou até o momento mais de 2 mil ações preventivas nos 21 bairros atendidos pela 1ª Cia do 1º Batalhão, incluindo a região da Vila Rubim. Dentre elas estão visitas tranquilizadoras, abordagens e cercos táticos, prendendo mais de 100 pessoas por crimes diversos.

Policiais na Vila Rubim: trabalho ostensivo na região Crédito: Reprodução | TV Gazeta

“A atuação da PM é constante e diária, atuando de acordo com os recursos disponíveis dentro da esfera de suas atribuições: o policiamento ostensivo preventivo e a repressão aos crimes em andamento ou na iminência de ocorrer. O comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão pede que a comunidade da Vila Rubim participe das reuniões com a PM e apresente as demandas que possam trazer mudanças no planejamento”.

"A QUESTÃO DO EXTERMÍNIO É MUITO SÉRIA"

Para Anabel Gomes, subsecretária de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social de Vitória, os atentados causam preocupação Crédito: Carlos Alberto Silva





Para Anabel Gomes, subsecretária de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social de Vitória, os atentados na Vila Rubim, na Capital, causam preocupação.

O que a secretaria tem feito pelas pessoas em situação de rua?

O principal foco é a reinserção familiar, social e ao mercado de trabalho. Temos a Rede Escola da Vida, a abordagem social, o acolhimento, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social Para População de Rua (Centro Pop), o albergue de imigrante - que fornece as passagens para quem não é de Vitória, o consultório na rua – que é ligado à Secretaria de Saúde, e o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), que trata dependência química.

Como são as abordagens?

Temos uma equipe com 38 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos e educadores. As equipes são divididas em dois carros de 8h à 00h em todo território de Vitória, todos os dias. Mas a pessoa abordada precisa querer, não é possível ser obrigada.

A região da Vila Rubim tem uma intensificação do trabalho porque é considerada um ponto com concentração de pessoas em situação de rua.

Tem surtido resultado?

Sim. Hoje são cerca de 300 pessoas em situação de rua e esse número já chegou a 732. Mas, na medida que vamos conseguindo tirar algumas pessoas, outras infelizmente entram. É um trabalho longo.

O que aconteceu na Vila Rubim preocupa vocês?