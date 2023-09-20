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Crime em condomínio

Porteiro é preso após se masturbar na frente de colega em Vila Velha

Jovem de 19 anos, que trabalha no setor de administração do condomínio, pediu socorro ao ver homem se masturbando na frente dela; ele foi autuado por importunação sexual
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 set 2023 às 11:24

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 11:24

Um porteiro de 31 anos foi preso em flagrante por importunação sexual. José Willian Chagas dos Santos é suspeito de se masturbar na frente de uma colega de trabalho em um condomínio no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O caso aconteceu no fim da manhã da última terça-feira (19).
Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que a vítima, uma técnica em Administração de 19 anos, trabalha na administração do condomínio há quatro dias e estava no lugar do porteiro enquanto ele almoçava. A jovem contou que se sentou na cadeira da cabine da portaria e o suspeito foi ao banheiro, deixando a porta aberta.
A jovem relatou à reportagem da TV Gazeta que sentiu que ele estava parado a observando e percebeu que ele havia aberto a calça e estava se masturbando, olhando para ela. Ela correu para pedir ajuda e a Polícia Militar foi acionada.
"Eu estava mexendo no celular, senti que ele estava parado e, quando olhei, ele estava se masturbando atrás de mim. A única reação que tive foi sair correndo. Estava formigando, suando frio, não sabia em qual direção ir, não consegui gritar, pois estava muito nervosa "
X. - Técnica em administração de 19 anos, vítima de importunação sexual
Ainda conforme o boletim de ocorrência, ao ser questionado pelos policiais, o porteiro afirmou que foi ao banheiro escovar os dentes e urinar, com a porta fechada. Os militares checaram as imagens da câmera de videomonitoramento da cabine e viram que o suspeito havia ao banheiro, deixou a porta aberta e ficou de frente para a vítima, fazendo movimentos com os braços.
Além disso, os policiais ainda flagraram nas imagens da câmera outro momento que havia ocorrido dias antes, em que o porteiro foi visto se masturbando na cabine onde trabalha.
José Willian foi conduzido até o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

Outros casos

Para o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a síndica do condomínio contou que o porteiro foi demitido por justa causa e que ele já havia assediado outras mulheres que, por medo, não registraram ocorrência. 
Ele trabalhava no condomínio havia nove meses. Em um dos casos em que o homem é suspeito de ter cometido o mesmo crime, que teria acontecido há 20 dias, o porteiro teria assediado uma diarista. 

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