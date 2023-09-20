Porteiro é preso após se masturbar na frente de colega em Vila Velha

Um porteiro de 31 anos foi preso em flagrante por importunação sexual. José Willian Chagas dos Santos é suspeito de se masturbar na frente de uma colega de trabalho em um condomínio no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha . O caso aconteceu no fim da manhã da última terça-feira (19).

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que a vítima, uma técnica em Administração de 19 anos, trabalha na administração do condomínio há quatro dias e estava no lugar do porteiro enquanto ele almoçava. A jovem contou que se sentou na cadeira da cabine da portaria e o suspeito foi ao banheiro, deixando a porta aberta.

TV Gazeta que sentiu que ele estava parado a observando e percebeu que ele havia aberto a calça e estava se masturbando, olhando para ela. Ela correu para pedir ajuda e a A jovem relatou à reportagem daque sentiu que ele estava parado a observando e percebeu que ele havia aberto a calça e estava se masturbando, olhando para ela. Ela correu para pedir ajuda e a Polícia Militar foi acionada.

"Eu estava mexendo no celular, senti que ele estava parado e, quando olhei, ele estava se masturbando atrás de mim. A única reação que tive foi sair correndo. Estava formigando, suando frio, não sabia em qual direção ir, não consegui gritar, pois estava muito nervosa " X. - Técnica em administração de 19 anos, vítima de importunação sexual

Ainda conforme o boletim de ocorrência, ao ser questionado pelos policiais, o porteiro afirmou que foi ao banheiro escovar os dentes e urinar, com a porta fechada. Os militares checaram as imagens da câmera de videomonitoramento da cabine e viram que o suspeito havia ao banheiro, deixou a porta aberta e ficou de frente para a vítima, fazendo movimentos com os braços.

Além disso, os policiais ainda flagraram nas imagens da câmera outro momento que havia ocorrido dias antes, em que o porteiro foi visto se masturbando na cabine onde trabalha.

José Willian foi conduzido até o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

Outros casos

Para o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a síndica do condomínio contou que o porteiro foi demitido por justa causa e que ele já havia assediado outras mulheres que, por medo, não registraram ocorrência.