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Crime

Pornografia infantil: investigado pela polícia capixaba é preso em SP

A mãe de uma menina de 11 anos procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos, em Vitória, após descobrir que a filha trocava fotos íntimas com o auxiliar de serviços gerais Messias da Silva Vieira

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 19:10

Publicado em 

17 abr 2019 às 19:10
O auxiliar de serviços gerais Messias da Silva Vieira, 34 anos, acusado de armazenar imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes foi preso em São Paulo. Ele era investigado pela polícia capixaba.
O delegado Brenno Andrade Crédito: Glacieri Carraretto
A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (17). A mãe de uma menina de 11 anos procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos após descobrir que a filha trocava fotos íntimas e conversa com Messias.
> Psicólogo é preso em Vila Velha em operação nacional contra pedofilia
À frente do caso, o delegado Brenno Andrade, solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito em São Paulo, onde policias paulistas o cumpriram. No local, foram encontradas imagens pornográficas de outras crianças e adolescentes.
Não vai ser um antivírus que vai impedir que o criminoso tenha acesso à criança. É sempre o diálogo. Interesse pelo o que seu filho está fazendo na rede mundial de computadores
Delegado Brenno Andrade
Messias foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Foi arbitrada uma fiança de R$ 3 mil, que ainda não foi paga.

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