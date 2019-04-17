Pornografia infantil: investigado pela polícia capixaba é preso em SP

São Paulo. Ele era investigado pela polícia capixaba. O auxiliar de serviços gerais Messias da Silva Vieira, 34 anos, acusado de armazenar imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes foi preso em. Ele era investigado pela polícia capixaba.

O delegado Brenno Andrade Crédito: Glacieri Carraretto

A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (17). A mãe de uma menina de 11 anos procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos após descobrir que a filha trocava fotos íntimas e conversa com Messias.

À frente do caso, o delegado Brenno Andrade, solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito em São Paulo, onde policias paulistas o cumpriram. No local, foram encontradas imagens pornográficas de outras crianças e adolescentes.

Não vai ser um antivírus que vai impedir que o criminoso tenha acesso à criança. É sempre o diálogo. Interesse pelo o que seu filho está fazendo na rede mundial de computadores Delegado Brenno Andrade