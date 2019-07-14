Por causa de ciúmes, mulher é cercada e agredida em Guaçuí

Uma mulher, de 25 anos, ficou ferida durante uma briga que envolveu quatro pessoas, na tarde deste domingo (14), no bairro São Miguel, em, no Caparaó Capixaba. Até uma lâmina de barbear teria sido usada nas

Segundo informações colhidas pela, a vítima estava passando em um beco quando teve o seu cabelo puxado por uma das agressoras, que alegou que queria dar uma "lição" na mulher por ela se envolver com homem casado.A partir daí a briga começou.

Além das agressões, houve trocas de xingamentos e ameaças de morte. A briga envolveu outras quatro pessoas. A polícia acredita que os cortes feitos no corpo da vítima são proveniente de uma lâmina de barbear.

A Polícia Civil informou que motivação da agressão é ciúmes, porque a vítima trabalhava com o marido de uma das pessoas envolvidas na briga. A mulher agredida explicou que foi mandada embora do emprego há cerca de três semanas e negou qualquer envolvimento com o homem, e que só falava com ele sobre assuntos profissionais.