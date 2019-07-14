Por causa de ciúmes, mulher é cercada e agredida em Guaçuí

Segundo informações colhidas pela Polícia Civil, a vítima estava passando em um beco quando teve o seu cabelo puxado por uma das agressoras, que alegou que queria dar uma "lição" na mulher por ela se envolver com homem casado.A partir daí a briga começou.
Além das agressões, houve trocas de xingamentos e ameaças de morte. A briga envolveu outras quatro pessoas. A polícia acredita que os cortes feitos no corpo da vítima são proveniente de uma lâmina de barbear.
A Polícia Civil informou que motivação da agressão é ciúmes, porque a vítima trabalhava com o marido de uma das pessoas envolvidas na briga. A mulher agredida explicou que foi mandada embora do emprego há cerca de três semanas e negou qualquer envolvimento com o homem, e que só falava com ele sobre assuntos profissionais.
A vítima teve ferimentos em várias partes do corpo e precisou enfaixar o abdome e o tórax por causas das feridas. Uma das agressoras foi conduzida à Delegacia de Alegre, neste domingo (11), e responderá por lesão corporal e ameaças. As outras pessoas envolvidas na agressão, que não foram encontradas, serão intimadas e ouvidas e também responderam por lesão corporal.