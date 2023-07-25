Policial penal é baleado durante assalto em Vila Velha

Um policial penal – cuja identidade não foi divulgada – foi baleado no início da noite desta segunda-feira (24) no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem levou um tiro no abdômen durante um assalto. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
Testemunhas contaram que a vítima estava de moto, perto de um motel da região, quando foi abordada por dois criminosos. Informações iniciais dão conta de que eles conseguiram levar o veículo. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.
Conforme a apuração da reportagem, o policial foi socorrido para um hospital particular e, depois, transferido para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, também em Vila Velha.
Correção
24/07/2023 - 9:57
Inicialmente foi informado que o agente havia sido atingido por dois tiros. Posteriormente foi informado que um disparo o acertou, provocando dois ferimentos ( de entrada e saída do projétil). O texto foi corrigido.