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Moto roubada

Policial penal é baleado durante assalto em Vila Velha

Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem levou um tiro no abdômen. Até o momento, os suspeitos não foram localizados

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2023 às 21:05
Vítima estava de moto e foi abordada por dois criminosos, em Praia de Itaparica, Vila Velha
Vítima estava de moto e foi abordada por dois criminosos, em Praia de Itaparica, Vila Velha; ele foi socorrido ao hospital Crédito: Eduardo Dias
Um policial penal – cuja identidade não foi divulgada – foi baleado no início da noite desta segunda-feira (24) no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem levou um tiro no abdômen durante um assalto. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. 
Testemunhas contaram que a vítima estava de moto, perto de um motel da região, quando foi abordada por dois criminosos. Informações iniciais dão conta de que eles conseguiram levar o veículo. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. 
Policial penal foi socorrido em um hospital particular de Vila Velha
Policial penal foi socorrido em um hospital particular de Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Conforme a apuração da reportagem, o policial foi socorrido para um hospital particular e, depois, transferido para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. 
A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Correção

24/07/2023 - 9:57
Inicialmente foi informado que o agente havia sido atingido por dois tiros. Posteriormente foi informado que um disparo o acertou, provocando dois ferimentos ( de entrada e saída do projétil). O texto foi corrigido.

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