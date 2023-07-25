Policial penal é baleado durante assalto em Vila Velha

Vítima estava de moto e foi abordada por dois criminosos, em Praia de Itaparica, Vila Velha; ele foi socorrido ao hospital

Testemunhas contaram que a vítima estava de moto, perto de um motel da região, quando foi abordada por dois criminosos. Informações iniciais dão conta de que eles conseguiram levar o veículo. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.