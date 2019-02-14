Local onde bandido foi morto em Santa Bárbara, em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

Santa Bárbara, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado por dois indivíduos, em uma motocicleta. O militar reagiu e um dos bandidos foi baleado. O outro conseguiu fugir a pé do local. Um cabo da Polícia Militar de 46 anos reagiu a um assalto e matou um criminoso, na noite desta quarta-feira (13), no bairro, em. De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado por dois indivíduos, em uma motocicleta. O militar reagiu e um dos bandidos foi baleado. O outro conseguiu fugir a pé do local.

O caso aconteceu por volta das 20h30. Segundo o policial em depoimento na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, ele estava saindo de uma oficina de moto, onde foi comprar uma peça, quando dois bandidos anunciaram o assalto em cima de uma outra moto.

Your browser does not support the audio element. Policial militar reage a assalto e atira em criminoso em Cariacica

O cabo da PM contou que sacou a arma e deu voz de prisão. O assaltante que estava na carona da moto atirou contra o policial, que revidou e acabou atingindo o piloto da motocicleta, no braço e na axila. Ele acabou caindo do lado da moto e o comparsa conseguiu fugir correndo com a arma.

O Samu foi chamado para atender o criminoso, mas ele acabou morrendo na ambulância a caminho do Hospital São Lucas. O cabo não se feriu na tentativa de assalto.

SEGUNDO CASO NA SEMANA

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial civil estava com a filha, uma adolescente, em um Renault Duster, quando foram ao bairro, na casa de um conhecido. O criminoso abordou o policial enquanto ele estacionava na Rua Santa Mariana.

No momento em que foi anunciado o assalto, o homem já estava com a arma em punho. O policial empurrou a arma do criminoso com a mão esquerda e com a outra reagiu dando um tiro no peito do assaltante.

Durante a reação, o policial acabou levando um tiro na mão esquerda. Após ser atingido, o bandido, que ainda não foi identificado, fugiu e ainda conseguiu correr atirando contra o carro do policial. Os disparos pegaram na traseira do veículo. O bandido morreu poucos metros depois da ocorrência.