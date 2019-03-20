Policial militar leva tiro no olho em tentativa de assalto em Vila Velha

Carro do policial militar ficou com sangue nas portas Crédito: Bernardo Coutinho

Um policial militar de 26 anos levou um tiro no olho em uma tentativa de assalto no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (19). Um assaltante foi preso e o outro, que é menor de idade, foi apreendido. Eles tinham cometido um outro assalto um pouco antes de encontrarem o PM. Um dos bandidos levou um tiro e também precisou ser socorrido.

Gabriel Silva Schneider, de 22 anos, e um adolescente, de 17 anos, assaltaram primeiro um gerente de uma empresa, que estava trabalhando como motorista de aplicativo, no bairro Jockey de Itaparica. Ele estava chegando em casa quando os dois criminosos pediram para ele deitar no chão e exigiram a chave do carro, um Sandero branco, e o celular.

Um outro motorista de aplicativo, que dirigia um Renault Logan, estava dando apoio aos criminosos. Um dos assaltantes foi junto com ele e o outro bandido foi no Renault Sandero. No bairro Jardim Colorado eles abordaram o policial militar, que reagiu, atirando na perna de Gabriel. O PM acabou levando um tiro em um dos olhos durante a reação.

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Gerente assaltado um pouco antes do policial militar em Jockey de Itaparica Crédito: Bernardo Coutinho

A Polícia Militar foi acionada pelo 190. O adolescente fugiu com o Renault Sandero e foi encontrado depois dentro de uma residência no bairro Santa Mônica. Segundo a PM, ele deixou o carro roubado em uma das ruas e entrou na casa de um amigo para trocar de roupas e tentar se esconder.

Gabriel, o assaltante que levou um tiro na perna, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e depois encaminhado para o Hospital São Lucas. Além dos dois assaltantes, outras quatro pessoas foram detidas por suspeita de participação nos crimes. Já o policial militar também foi internado no São Lucas e permanece hospitalizado. O estado de saúde dele ainda não foi informado.