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Adulteração veicular

Policial militar do ES é preso na BR 101 com carro clonado roubado no RJ

No carro, havia um revólver calibre .38, sem registro, que segundo um amigo do militar, ele teria ido buscar no Rio de Janeiro

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 12:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2025 às 12:55
No carro, havia um revólver calibre .38, sem registro, que segundo um amigo do militar ele teria ido buscar no Rio de Janeiro
No carro, havia um revólver calibre .38, sem registro, que segundo um amigo do militar ele teria ido buscar no Rio de Janeiro Crédito: PRF
Um soldado da Polícia Militar, de 27 anos, foi preso após ser flagrado dirigindo um carro clonado na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (24). No veículo havia um revólver calibre .38, sem registro, que, segundo um amigo do policial, o agente de segurança teria ido buscar no Rio de Janeiro.
No Volkswagen Virtus branco estavam o motorista, que se identificou como soldado da PM, um amigo e a namorada do militar. Segundo a PRF, trio foi parado após uma suspeita de clonagem do carro. Na fiscalização, a polícia descobriu que o veículo original havia sido roubado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 21 de setembro de 2024.
O militar contou que havia uma pistola funcional e um revólver dentro do veículo. O revólver estava numa maleta, não possuía registro e pertencia a uma empresa de segurança. Ele ainda disse aos agentes apenas dirigia o carro, pois seu amigo não era habilitado.
O soldado foi conduzido por uma viatura da PM, enquanto o passageiro foi levado pela PRF à Delegacia de Itapemirim. A namorada do militar foi encaminhada como testemunha.
Sobre o caso, a Polícia Civil informa que os dois suspeitos, de 27 e 21 anos, conduzidos pela PRF à Delegacia Regional de Itapemirim, foram autuados em flagrante por adulteração veicular e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito de 21 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, à disposição da Justiça. Já o suspeito, de 27 anos, foi encaminhado ao presídio militar, à disposição da Justiça.
Procurada, a Polícia Militar confirmou a prisão do militar. A corporação informou ainda que, no âmbito interno, o soldado vai responder a um processo administrativo disciplinar.

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