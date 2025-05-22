Policial militar de folga é preso após matar homem a tiros em Anchieta

O que diz a Polícia Militar
Polícia Militar | Nota na íntegra
"Com base em seu compromisso com a ética e a transparência, a Polícia Militar do Espírito Santo informa que está ciente do fato relatado e que todas as ações necessárias serão conduzidas para assegurar uma apuração rigorosa e imparcial da conduta do policial militar envolvido. Durante o processo de investigação serão adotadas as providências legais para melhor esclarecimento dos fatos."
O que diz a ASPRA
Aspra-ES | Nota na íntegra
"Nesta sexta-feira (23), o jurídico da Aspra-ES alcançou uma grande vitória para nosso associado Cabo Vitor, da 10ª Companhia Independente. O militar foi preso, acusado de homicídio, após se vê na necessidade de reagir a uma ameaça na quinta-feira e, de prontidão, o setor jurídico da Aspra-ES entrou em ação acompanhando o caso do militar. Com agilidade, o setor jurídico conseguiu a liberdade do policial, na tarde desta sexta-feira. Atuamos com celeridade no processo com o Doutor Jodemir, na Corregedoria e no judiciário, para a liberação do Cabo Vitor.
"Essa é a segurança que nossos policiais e bombeiros militares têm, sendo associado da ASPRA-ES. Estamos à disposição dos nossos associados e dependentes para cuidar de todas as necessidades", disse o Diretor Jurídico, 3° Sargento Eugênio.
A Aspra-ES reforça o compromisso de defender todos os policiais e bombeiros militares capixabas, que protegem diariamente a população."
Ação conjunta para esclarecer morte
Polícia Civil | Nota na íntegra
"A Polícia Civil (PCES) informa que as ações conjuntas realizadas com a Polícia Militar (PMES) nesse domingo (25) trataram do esclarecimento da morte de Janilson, conhecido como "Bibiu". Em cumprimento a mandados de busca e apreensão, as equipes atuaram para localizar a arma utilizada pelo traficante abatido, que até o momento ainda não foi encontrada.
Em um dos mandados de busca e apreensão realizados no domingo, a viúva foi conduzida com 10 pinos de suposta cocaína. Ela não foi autuada no momento, sendo liberada, mas responderá pelo crime de tráfico de drogas em liberdade.
Durante as investigações preliminares, ficou evidenciado que o militar estadual agiu em legítima defesa. O Inquérito Policial será concluído assim que todos os laudos periciais forem recebidos e analisados."