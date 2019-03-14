Um policial militar de folga foi baleado ao reagir um assalto na tarde desta quinta-feira (14) na Barra do Jucu, em Vila Velha. O homem estava indo ver um barco, quando foi abordado por dois criminosos que estavam em um veículo, modelo Gol.
Ao Gazeta Online, o PM contou que tinha saído de casa quando, ao chegar próximo a um shopping do município, percebeu que estava sendo perseguido. Os bandidos, ao avistarem que a vítima havia entrado em uma rua deserta, próximo a um motel da região, abordaram o militar.
Policial militar de folga é baleado durante assalto em Vila Velha
O policial se escondeu atrás da moto que pilotava, sacou a arma e os criminosos atiraram contra ele. Um dos bandidos saiu correndo, mas o outro permaneceu no local, disparando a arma. Um dos tiros acertou o braço do militar.
Ele foi socorrido por uma viatura da PM e levado para um hospital particular do município, foi medicado e liberado na tarde desta quinta-feira. Os bandidos fugiram a pé, em direção à mata da região. Viaturas e o helicóptero da PM foram acionados, fizeram buscas, mas os suspeitos ainda não foram localizados. A vítima está na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha registrando a ocorrência.
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