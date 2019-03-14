Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Barra do Jucu, em Vila Velha. O homem estava indo ver um barco, quando foi abordado por dois criminosos que estavam em um veículo, modelo Gol. Um policial militar de folga foi baleado ao reagir um assalto na tarde desta quinta-feira (14) na, em. O homem estava indo ver um barco, quando foi abordado por dois criminosos que estavam em um veículo, modelo Gol.

Ao Gazeta Online, o PM contou que tinha saído de casa quando, ao chegar próximo a um shopping do município, percebeu que estava sendo perseguido. Os bandidos, ao avistarem que a vítima havia entrado em uma rua deserta, próximo a um motel da região, abordaram o militar.

Your browser does not support the audio element. Policial militar de folga é baleado durante assalto em Vila Velha





O policial se escondeu atrás da moto que pilotava, sacou a arma e os criminosos atiraram contra ele. Um dos bandidos saiu correndo, mas o outro permaneceu no local, disparando a arma. Um dos tiros acertou o braço do militar.

Ele foi socorrido por uma viatura da PM e levado para um hospital particular do município, foi medicado e liberado na tarde desta quinta-feira. Os bandidos fugiram a pé, em direção à mata da região. Viaturas e o helicóptero da PM foram acionados, fizeram buscas, mas os suspeitos ainda não foram localizados. A vítima está na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha registrando a ocorrência.