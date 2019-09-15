Na porta de casa

Policial Militar da reserva é morto em assalto em Vila Velha

Adilson Pientavinha lava dois carros na rua de casa quando foi abordado por dois assaltantes. Ele tentou sacar a arma, mas foi atingido com um tiro nas costas e morreu
Elis Carvalho

15 set 2019 às 12:50

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 12:50

Policial é baleado em Santos Dumont, em Vila Velha Crédito: Diony Silva
Um policial militar da reserva, de 68 anos, foi morto durante um assalto no bairro Santos Dumont, em Vila Velha, na tarde deste domingo (15). Adilson Piantavinha lavava dois carros na rua de casa quando foi abordado por dois assaltantes. Ele tentou sacar a arma, mas foi atingido com um tiro no tórax e morreu. 
De acordo com a polícia, enquanto Adilson lavava os carros na Rua Manoel de Abreu, foi abordado por dois bandidos encapuzados. Testemunhas contam que a dupla anunciou o assalto, exigindo um dos veículos. Porém, o policial da reserva teria tentado sacar a própria arma para reagir.
Nesse momento, um dos criminosos atirou, acertando as costas da vítima. Depois, os bandidos fugiram em um dos carros de Adilson. A arma da vítima não foi levada pela dupla. 
Moradores da região socorreram o idoso em seu segundo veículo, que não foi levado pela dupla. Porém, no caminho para o Pronto Atendimento da Glória, Adilson perdeu a consciência. Ao chegar ao hospital, foi constatado que ele estava morto.
BUSCAS COM HELICÓPTERO
Após o latrocínio - roubo seguido de morte, a polícia reuniu informações de que os suspeitos fugiram armados em direção ao bairro Ibes. Um cerco foi montado no local com apoio de um helicóptero e a polícia conseguiu localizar o carro roubado minutos depois no bairro Santa Inês, ainda em Vila Velha. 
"Militares estão em saturação em toda região próxima onde aconteceu o crime, na tentativa de localizar os suspeitos. Um helicóptero Harpia está dando apoio", informou a PM, por nota.
Nenhum suspeito foi localizado até o momento.
