Policial atira dentro de prédio e causa pânico na Praia da Costa

Um policial militar atirou várias vezes dentro do prédio onde mora na Praia da Costa , em Vila Velha , na noite deste domingo (28). Segundo vizinhos, o homem, identificado como Luiz Ernesto de Souza, de 44 anos, que seria cabo da PM, chegou por volta das 22h e fez disparos na garagem do edifício e depois nas áreas comuns.

De acordo com uma moradora, um tiro atingiu a janela do quarto dela e os estilhaços quase a feriram. Nas imagens acima é possível ver a bala.

Cerca de 20 policiais estiveram no local na noite de domingo. Como o homem se trancou dentro do apartamento dele, as informações iniciais dão conta de que os militares não tiveram autorização para entrar no imóvel.

Prédio onde PM fez vários disparos na Praia da Costa Crédito: Eduardo Dias

O PM permanece dentro do apartamento e dois policiais estão dentro do prédio. A polícia isolou a garagem do local. À TV Gazeta, os policiais falaram que o "colega está surtado".

MORADORES

Por orientação da polícia, os moradores do edifício Velasquez, que fica na Rua Lúcio Bacelar, não podem sair de dentro dos apartamentos. Eles estão com medo de toda essa situação. Nesta manhã de segunda-feira (29), apenas dois moradores saíram do prédio.

O homem mora no prédio há aproximadamente 1 ano.

ESCUDOS VENCIDOS

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, foi solicitado o apoio da Força Tática do 4° BPM e os escudos balísticos dos policiais estavam vencidos, o que poderia colocar em risco a vida dos militares. Ainda de acordo com o boletim, a orientação dada aos policiais foi tentar negociar com o acusado, porém a negociação não teve êxito.

O QUE DIZ A PM

O Ciodes foi acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo dentro de um prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, no final da noite do último domingo (28). Quando a viatura chegou ao local, os policiais militares foram informados por moradores que o autor dos tiros era um cabo da PMES, que estaria trancado dentro de seu apartamento, no edifício. Os militares, acompanhados de um delegado de Polícia Civil, tentaram contato com o cabo, mas não obtiveram resposta. Eles avaliaram que seria melhor não adentrar o imóvel, para não colocar em risco a vida dos policiais, do cabo da PMES e dos próprios moradores do local.

Por volta das 08h o policial saiu do apartamento e se entregou. Ele foi encaminhado para avaliação médica e depois seguirá para a Delegacia Regional de Vila Velha. A arma foi recolhida e a Corregedoria da PM acionada para acompanhar a situação.

Quatro cápsulas foram recolhidas na área comum do prédio e um dos disparos atingiu a janela do apartamento de uma moradora, que já foi qualificada.

Sobre os escudos utilizados por equipes da Força Tática, a Polícia Militar informa que antes da garantia de proteção dada pelo fabricante vencer, em maio, já havia iniciado o processo de licitação para aquisição dos novos equipamentos similares, e os trâmites burocráticos estão sendo realizados. Em breve os novos escudos estarão à disposição das unidades policiais.