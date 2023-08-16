Polícia procura suspeito de exigir mensalidade para não furtar casas em Cachoeiro

Ação foi realizada na região nesta quarta-feira (16), em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado. Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de exigir pagamento mensal aos moradores para não furtar casas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A denúncia foi feita na região da Ilha da Luz e, conforme relatos das vítimas, o indivíduo exige mensalidade de R$ 100 a R$ 200 para que residências, comércios e veículos não sejam furtados ou danificados.

O suspeito foi identificado na manhã dessa sexta-feira (18), mas disse aos policiais que os moradores entregavam o dinheiro por "complacência com a sua situação", sendo liberado após prestar depoimento.

A Polícia Civil disse que recebeu denúncias sobre o caso há cerca de 20 dias e, desde então, procurava pelo suspeito. Nesta sexta-feira (18), uma equipe do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) localizou o homem, que prestou declarações na sede do Deic. De acordo com a Polícia Civil, ele alegou que realmente vem recebendo algum dinheiro, mas nega ser proveniente de extorsão, e sim por caridade das pessoas, já que é usuário de drogas.

Registro de boletins de ocorrência apontam que o homem, de 42 anos, possui passagens pela polícia, tanto por roubo quanto por crime da Lei Maria da Penha. O delegado titular do DEIC, Rafael Amaral, informou que todas as vítimas serão intimadas a prestar declarações e fazer o reconhecimento do investigado. O delegado ressalta que outras vítimas que se sentirem ameaçadas por este motivo devem procurar a delegacia para denunciar o ocorrido.

Operação Salvo Conduto

Na última quarta-feira (16), enquanto buscava pelo suspeito, os policiais prenderam outro homem, de 42 anos, suspeito de tráfico de drogas na região. A prisão foi feita no âmbito da Operação Salvo Conduto, que, segundo a Polícia Civil, visa identificar e prender suspeitos de crimes patrimoniais em Cachoeiro de Itapemirim.

O homem foi encontrado escondido nas ruínas de um imóvel na região, e, segundo a Polícia Civil, ele portava uma bolsa com 16 pedras de crack prontas para venda, outra quantia da droga que produziria 90 pedras no tamanho convencional de venda, além de quatro papelotes de cocaína.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, ficando à disposição da Autoridade Policial para providências de polícia judiciária.