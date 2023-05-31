Polícia procura seis foragidos acusados de tráfico na Região Serrana

01

Fábio Rodrigues

Com atuação em São Roque do Canaã, tem mandado de prisão pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma. Atualmente, encontra-se em local ignorado.

02

Celso Amorim Filho, vulgo "Celsinho"

Principal traficante de Santa Teresa, tem 26 anos e é considerado hoje o foragido da Justiça mais importante do município a ser capturado. “É o chefe do tráfico de drogas da cidade. Tem várias passagens policiais. Já foi preso e condenado, tendo cumprido pena pela prática de diversos crimes, mas voltou para o submundo do crime”, explica o delegado Leandro Barbosa.

03

Dalvin Mungo

Criminoso de longa data, atuou no tráfico de drogas de Santa Maria de Jetibá. Seu grupo criminoso foi desmantelado, mas ele conseguiu fugir, tomando destino ignorado.

04

Marcos Antônio Solidade Silva, vulgo "Coroa"

É apontado como chefe do tráfico de drogas de Santa Maria de Jetibá e, juntamente com outros dois indivíduos, autor do homicídio que vitimou Paulo Henrique Dettman Salomão, vulgo PH, em 8 de junho de 2021, na localidade de Rio Possmosser.

05

Renato Gomes Cravo, vulgo "RT"

Alvo número um de Santa Leopoldina, é acusado de ser autor de homicídios, tentativa de latrocínio, roubos, tráfico de drogas e receptação. Atualmente, os levantamentos da Polícia Civil indicam que ele pode estar escondido em Cariacica. O crime mais recente atribuído a ele é um homicídio, cometido na madrugada de 15 de abril deste ano, quando a vítima foi baleada no meio da rua. A motivação foi a disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade.

06

Alex de Paulo Souza Lemos