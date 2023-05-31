Polícia procura seis foragidos acusados de tráfico na Região Serrana

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional (DR) de Santa Teresa, está à procura de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na Região Serrana do Estado e que são considerados foragidos. Na lista divulgada, constam traficantes que até já cumpriram pena ou que têm vastos antecedentes criminais.
“São indivíduos de alta periculosidade, alvos de diversas operações das nossas unidades. Qualquer informação sobre seus paradeiros vai auxiliar a polícia a levar esses criminosos para o presídio”, explica o titular da Delegacia de Santa Teresa, delegado Leandro Barbosa.
Qualquer cidadão que tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode auxiliar o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar. No site disquedenuncia181.es.gov.br também é possível fazer denúncias anônimas, além de enviar fotos e vídeos para a polícia.
01
Fábio Rodrigues
Com atuação em São Roque do Canaã, tem mandado de prisão pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma. Atualmente, encontra-se em local ignorado.
02
Celso Amorim Filho, vulgo "Celsinho"
Principal traficante de Santa Teresa, tem 26 anos e é considerado hoje o foragido da Justiça mais importante do município a ser capturado. “É o chefe do tráfico de drogas da cidade. Tem várias passagens policiais. Já foi preso e condenado, tendo cumprido pena pela prática de diversos crimes, mas voltou para o submundo do crime”, explica o delegado Leandro Barbosa.
03
Dalvin Mungo
Criminoso de longa data, atuou no tráfico de drogas de Santa Maria de Jetibá. Seu grupo criminoso foi desmantelado, mas ele conseguiu fugir, tomando destino ignorado.
04
Marcos Antônio Solidade Silva, vulgo "Coroa"
É apontado como chefe do tráfico de drogas de Santa Maria de Jetibá e, juntamente com outros dois indivíduos, autor do homicídio que vitimou Paulo Henrique Dettman Salomão, vulgo PH, em 8 de junho de 2021, na localidade de Rio Possmosser.
05
Renato Gomes Cravo, vulgo "RT"
Alvo número um de Santa Leopoldina, é acusado de ser autor de homicídios, tentativa de latrocínio, roubos, tráfico de drogas e receptação. Atualmente, os levantamentos da Polícia Civil indicam que ele pode estar escondido em Cariacica. O crime mais recente atribuído a ele é um homicídio, cometido na madrugada de 15 de abril deste ano, quando a vítima foi baleada no meio da rua. A motivação foi a disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade.
06
Alex de Paulo Souza Lemos
Segundo criminoso de maior importância para ser capturado por Santa Leopoldina. Tem dois mandados de prisão preventiva. É considerado parceiro do chefe do crime de Santa Leopoldina, Renato Gomes Cravo, vulgo "RT".