Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denuncie!

Polícia procura seis foragidos acusados de tráfico na Região Serrana

Lista divulgada inclui seis suspeitos de atuar no tráfico de drogas em Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e São Roque do Canaã; denúncias podem ser feitas ao 181
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2023 às 16:57

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 16:57

Procurados pela Polícia Civil na região de Santa Teresa e redondezas
Procurados pela Polícia Civil na região de Santa Teresa e redondezas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional (DR) de Santa Teresa, está à procura de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na Região Serrana do Estado e que são considerados foragidos. Na lista divulgada, constam traficantes que até já cumpriram pena ou que têm vastos antecedentes criminais.
“São indivíduos de alta periculosidade, alvos de diversas operações das nossas unidades. Qualquer informação sobre seus paradeiros vai auxiliar a polícia a levar esses criminosos para o presídio”, explica o titular da Delegacia de Santa Teresa, delegado Leandro Barbosa.
Qualquer cidadão que tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode auxiliar o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar. No site disquedenuncia181.es.gov.br também é possível fazer denúncias anônimas, além de enviar fotos e vídeos para a polícia.

01

Fábio Rodrigues

Com atuação em São Roque do Canaã, tem mandado de prisão pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma. Atualmente, encontra-se em local ignorado.

02

Celso Amorim Filho, vulgo "Celsinho"

Principal traficante de Santa Teresa, tem 26 anos e é considerado hoje o foragido da Justiça mais importante do município a ser capturado. “É o chefe do tráfico de drogas da cidade. Tem várias passagens policiais. Já foi preso e condenado, tendo cumprido pena pela prática de diversos crimes, mas voltou para o submundo do crime”, explica o delegado Leandro Barbosa.

03

Dalvin Mungo

Criminoso de longa data, atuou no tráfico de drogas de Santa Maria de Jetibá. Seu grupo criminoso foi desmantelado, mas ele conseguiu fugir, tomando destino ignorado.

04

Marcos Antônio Solidade Silva, vulgo "Coroa"

É apontado como chefe do tráfico de drogas de Santa Maria de Jetibá e, juntamente com outros dois indivíduos, autor do homicídio que vitimou Paulo Henrique Dettman Salomão, vulgo PH, em 8 de junho de 2021, na localidade de Rio Possmosser.

05

Renato Gomes Cravo, vulgo "RT"

Alvo número um de Santa Leopoldina, é acusado de ser autor de homicídios, tentativa de latrocínio, roubos, tráfico de drogas e receptação. Atualmente, os levantamentos da Polícia Civil indicam que ele pode estar escondido em Cariacica. O crime mais recente atribuído a ele é um homicídio, cometido na madrugada de 15 de abril deste ano, quando a vítima foi baleada no meio da rua. A motivação foi a disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade.

06

Alex de Paulo Souza Lemos

Segundo criminoso de maior importância para ser capturado por Santa Leopoldina. Tem dois mandados de prisão preventiva. É considerado parceiro do chefe do crime de Santa Leopoldina, Renato Gomes Cravo, vulgo "RT".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Santa Maria de Jetibá Santa Teresa tráfico de drogas São Roque do Canaã Santa Leopoldina Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados