Polícia prende um dos suspeitos de matar homem em charrete em Guaçuí

Um homem de 33 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de matar um homem de 70 anos a tiros no distrito de São Pedro de Rates, Guaçuí, na região do Caparaó no Espírito Santo, no dia 31 de maio deste ano, foi preso no início da manhã desta quarta-feira (21). Outros dois suspeitos de envolvimento no crime, identificados como Matheus José Gomes e Charliston Corrêa, são considerados foragidos.
Com apoio da 2ª Companhia e do 14º Batalhão da Polícia Militar de Ibatiba, a Polícia Civil de Guaçuí cumpriu mandados de buscas e apreensões nas residências dos suspeitos do crime. Também foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o homem de 33 anos.
Durante as diligências realizadas pelo Setor de Investigação da Polícia Civil logo após o crime, investigadores identificaram a moto utilizada pelos autores, que foi furtada na zona rural de Manhuaçu, Minas Gerais. No dia do crime não havia restrição no sistema, o que foi feito após contado da Polícia Civil capixaba com a mineira.
Moto foi utilizada em outro crime
Ainda segundo a Polícia Civil, após o crime houve uma tentativa de homicídio em Ibitirama, também na região do Caparaó, praticada por dois homens. Na casa de um deles, que já estava sendo investigado pelo crime de Guaçuí, foi encontrada a moto utilizada pelos suspeitos no dia do assassinato.
O homem preso já possui passagens por homicídio, porte de arma de fogo e tráfico de drogas e foi levado ao Centro de Detenção (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Já em relação aos suspeitos foragidos, a Polícia Civil conta com o apoio da população por meio do Disque-Denúncia 181.