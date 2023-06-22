Polícia prende suspeito de duas tentativas de latrocínio em Vila Velha

Suspeito de duas tentativas de latrocínio e de aterrorizar moradores de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha , Victor da Silva Conceição, 22 anos, foi preso pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), no dia 22 de abril deste ano. Um caso ocorreu em um estacionamento de uma academia e outro, em via pública no bairro Coqueiral de Itaparica. Em ambos os casos o objeto alvo dos roubos seria os carros das vítimas.

A prisão ocorreu em 15 de maio no bairro Jabaeté, no mesmo município, e foi divulgada pela nesta quinta-feira (22).

Victor da Silva Conceição foi preso por assaltos praticados em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda, apesar da idade, o suspeito se mostrou com uma ausência de sentimento ou remorso pelas vítimas.

Victor possui histórico criminal que envolve tráfico de drogas e roubo e já é investigado em outros inquéritos no Deic. Nos roubos que praticou, ele estava acompanhado de um segundo suspeito, ainda não identificado.

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Segundo o chefe do Deic, delegado Gabriel Monteiro, a dupla estava aterrorizando moradores de Coqueiral de Itaparica cometendo roubos em uma moto vermelha.

"Nos chamou a frieza e descaso com a vida das vítimas. Eles ficavam analisando o carro da vítima e quando era o que queriam, seguiam a vítima" Gabriel Monteiro - Delegado

Crimes

No dia 22 de abril, os dois suspeitos seguiram uma das vítimas e esperaram ela estacionar em um estacionamento em Coqueiral de Itaparica. No entanto, a condutora do veículo decide mudar de vaga e, nesse momento, Victor desce da moto e, apontando a arma para a motorista, anunciou o assalto. Assustada, a vítima acelerou o carro e abaixou a cabeça, momento que o suspeito começa a atirar.

No mesmo dia, os suspeitos rodaram o bairro com a moto e viram um homem lavando um carro em frente à sua casa. Victor desceu da moto armado, puxou o cordão de ouro da vítima e questionou onde estava a chave do veículo. A vítima afirmou que estava dentro do carro e correu para dentro de casa.

"Ele não consegue ligar o carro e espera do lado de fora. Quando a vítima saiu para averiguar se o suspeito foi embora, Victor atirou diversas vezes na direção da vítima. Por circunstâncias alheias, ele não consegue acertar", explicou o delegado.

Victor foi preso no dia 15 de maio dentro de sua casa no bairro Jabaeté, em Vila Velha. A moto usada nos crimes foi apreendida. Ele não confessou, mas foi reconhecido pelas vítimas.