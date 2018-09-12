Polícia prende homem que ateou fogo na ex-mulher na Serra

André Luiz dos Santos ateou fogo na ex-mulher, uma diarista de 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Serra, foi preso pela polícia nesta quarta (12). Ele confessou o crime e alegou que cometeu por raiva e ciúmes da ex-companheira, uma diarista de 36 anos. A mulher está internada em estado grave no Hospital Jayme dos Santos Neves, no município. O cadeirante, André Luiz dos Santos, que é acusado de ter ateado fogo no corpo da ex-mulher, no último sábado (8), no bairro Jardim Tropical, na, foi preso pela polícia nesta quarta (12). Ele confessou o crime e alegou que cometeu por raiva e ciúmes da ex-companheira, uma diarista de 36 anos. A mulher está internada em estado grave no, no município.

DHPM). De acordo com as investigações da Polícia Civil, André usou solvente (produto químico) e diesel para atear fogo no corpo da ex-mulher. "O autor agiu de surpresa e jogou o líquido inflamável contra a vítima e a incendiou aproveitando-se que havia um portão separando os dois. Após executar o crime, de acordo com o investigado, o mesmo fugiu e pegou o primeiro ônibus em direção ao terminal de Itacibá e depois ficou transitando entre terminais", destacou o delegado Janderson Lube, da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher ().

Nesta quarta (12), o suspeito se apresentou na delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária, expedida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra. O homem foi detido e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

O CASO

Segundo informações de testemunhas, a diarista havia saído de casa para ir à casa de uma vizinha para fazer sopa para os dois filhos pequenos. O ex-marido havia retirado o botijão de gás da casa da diarista sob o pretexto de que havia sido paga por ele.

Desde a separação, o cadeirante passou a morar em cima da casa da ex-esposa, onde mora os pais do suspeito. A diarista morava no local com a filha de 5 anos de um relacionamento anterior e com o filho do casal, de apenas dois anos. Também estavam na casa duas sobrinhas da diarista, ambas adolescentes de 17 anos, que passavam o final de semana com a tia.

Ao retornar para casa enquanto a sopa cozinhava na casa da vizinha, a diarista foi surpreendida pela presença do ex-marido. No local, ele havia trancado o portão de acesso à casa, impedindo que a vítima entrasse no local, jogou álcool e ateou fogo.

Em meio ao desespero, uma das sobrinhas da vítima conseguiu jogar água sobre o corpo da tia e apagar parte das chamas. As sobrinhas pegaram uma garrafa da geladeira e jogaram nela. Minha irmã está sem pele no corpo, toda deformada, contou uma das irmãs da diarista, uma dona de casa de 45 anos.

As sobrinhas receberam ajuda de vizinhos que acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . A vítima foi levada para o Hospital Jayme dos Santos, onde continuava internada em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local. Na casa foi recolhido um frasco com um pouco de gasolina dentro e também um frasco de álcool já vazio. Eu acho que ele planejou pois ele xingava muito minha irmã. Ele tentou até a apunhalar com uma faca, afirmou a irmã da vítima enquanto aguardava por notícias do estado de saúde no hospital.