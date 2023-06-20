Polícia prende dupla suspeita de agredir entregador em assalto em Montanha

Pedaço de madeira utilizado no crime, em Montanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos suspeitos de serem os responsáveis pela tentativa de latrocínio contra um entregador no bairro Decão, em Montanha , no Norte do Espírito Santo , na noite da última quinta-feira (15). A vítima foi agredida com pauladas e quase foi esfaqueada durante o assalto. A prisão ocorreu no sábado (17), mas a informação só foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (20).

Segundo a PC, após a apuração inicial, as equipes da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha e do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), trabalharam para pedir a prisão dos suspeitos.

“O crime causou comoção e revolta aos munícipes de Montanha e região. A possibilidade de fuga por parte dos suspeitos era muito grande, por isso, foi necessário um trabalho intenso por parte da Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário. As investigações continuarão”, afirmou o delegado Eduardo Mota, titular da DP de Montanha.

Os presos foram levados para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia. Após as providências, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, onde permanecem à disposição da Justiça.

O crime

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (15). O entregador contou que estava chegando do trabalho diurno e iria somente tomar banho e ir para o serviço noturno de entregador de alimentos. Quando ele acabou de entrar em casa, foi surpreendido por dois suspeitos. Um deles portava um pedaço de madeira e o outro uma faca. Os suspeitos anunciaram o assalto e começaram a agredir a vítima.

Segundo a PM, os três entraram em luta corporal. Quando o entregador tentava se defender das facadas, acabou sendo atingido com mais amadeiradas na cabeça, que o fizeram cair. Os agressores acharam que a vítima havia morrido porque o homem desmaiou. A dupla ainda roubou vários produtos que estavam separados para serem entregues, além do dinheiro e roupas. Os suspeitos fugiram.