Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uso restrito

Polícia prende dois homens com submetralhadora em Cariacica

A arma de calibre 9mm é de uso restrito, de acordo com a polícia

Publicado em 

23 fev 2019 às 15:36

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 15:36

Armas apreendidas durante uma ação do 7º Batalhão em Cariacica Crédito: Polícia Militar
Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar, no bairro Santa Luzia, em Cariacica, na noite de sexta-feira (22). Com eles, militares da 4ª Cia do 7° Batalhão, encontraram um revólver calibre 38, munições e uma submetralhadora calibre 9mm, de uso restrito.
Segundo informações da PM, os militares faziam patrulhamento de rotina na Rua S, por volta das 22 horas, quando viram Anderson Oliveira Figueiredo Junior, 23 anos, e Lucas dos Santos Rosa, também de 23, parados próximo a um local com intenso tráfico de drogas.
A atitude chamou a atenção dos policiais, que abordaram Anderson e Lucas. Todo o material foi encontrado durante a revista. A ocorrência foi encaminhada para a 4ª Delegacia Regional.
Lucas e Anderson foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados