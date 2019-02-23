Polícia prende dois homens com submetralhadora em Cariacica

Armas apreendidas durante uma ação do 7º Batalhão em Cariacica Crédito: Polícia Militar

Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar, no bairro Santa Luzia, em Cariacica, na noite de sexta-feira (22). Com eles, militares da 4ª Cia do 7° Batalhão, encontraram um revólver calibre 38, munições e uma submetralhadora calibre 9mm, de uso restrito.

Segundo informações da PM, os militares faziam patrulhamento de rotina na Rua S, por volta das 22 horas, quando viram Anderson Oliveira Figueiredo Junior, 23 anos, e Lucas dos Santos Rosa, também de 23, parados próximo a um local com intenso tráfico de drogas.

A atitude chamou a atenção dos policiais, que abordaram Anderson e Lucas. Todo o material foi encontrado durante a revista. A ocorrência foi encaminhada para a 4ª Delegacia Regional.