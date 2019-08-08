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Crime

Polícia prende assassino de pedreiro morto a caminho do trabalho na Serra

A informação foi anunciada pelo governador e confirmada pelo delegado-geral da Polícia Civil José Darcy Arruda

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 00:01

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 ago 2019 às 00:01
Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro
O governador Renato Casagrande declarou na manhã desta quinta-feira (08) que a "Polícia Civil acabou de alcançar a pessoa autora" da morte do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43, assassinado a caminho do trabalho. O crime aconteceu na última terça-feira (06), no bairro Novo Horizonte, na Serra.
A afirmação de Casagrande foi feita no evento de inauguração da Delegacia Especializada de Armas Munições e Explosivos (Desarme).
Logo em seguida, o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, confirmou que o autor do crime foi preso pelo responsável pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Romualdo Gianordolli. 
POLÍCIA
A suspeita inicial era de que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a polícia não descartava outras linhas de investigação. 
Quem cuida do caso é o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Nós não temos uma conclusão precisa do que foi. Não podemos descartar nada. As investigações continuam", afirmou, nesta quarta-feira (07), o delegado responsável pelo Deic, Romualdo Gianordolli.
Na ocasião, a filha do pedreiro, a estudante Luana dos Santos Bandeira, de 23 anos, contou que não acreditava em assalto.
O chefe do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) representou pela prisão temporária do suspeito Mário Cesar Gadiol, 30 anos, pelo crime de homicídio e foi concedido pela Justiça no início da noite desta quinta-feira (8). Ele será encaminhado na sexta-feira (9) para o Centro de Triagem de Viana.
"NÃO ACREDITO EM ASSALTO", DIZ FILHA
A filha do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, não acredita que o pai tenha sido morto por causa de um assalto em Novo Horizonte, na Serra. Após chegar ao local do crime, na manhã de terça-feira (06), a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, conversou com a imprensa.
"Não sei o que pode ter acontecido, mas não acredito em assalto para roubarem dois celulares simples: um sem chip e outro que mal ele conseguia falar. Ele ia reagir por quê?".
Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, filha do pedreiro morto na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

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