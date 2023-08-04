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Em Barramares

Polícia Militar apreende submetralhadora e drogas em Vila Velha

O local apresentava sinais de abandono e, por isso, ninguém foi detido; também foram apreendidos um rádio comunicador e uma balança de precisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 16:42

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 16:42

Drogas, arma, um rádio comunicador e uma balança de precisão foram apreendidos
Além da arma e da droga, foram apreendidos um rádio comunicador e uma balança de precisão Crédito: Polícia Militar do Espírito Santo
Policias militares da  13ª Companhia Independente apreenderam uma arma, drogas, um rádio comunicador e uma balança de precisão na manhã desta sexta-feira (04), no bairro Barramares, em Vila Velha. Ninguém foi detido. 
Segundo a corporação, houve uma denúncia, via Disque-Denúncia (181), de que uma residência no bairro era utilizada por um indivíduo para armazenar entorpecentes. A PM foi ao local e encontrou o imóvel indicado, porém com sinais de abandono.
Durante as buscas, as equipes encontraram na casa uma submetralhadora semi-industrial, 40 munições calibre 380, quatro tabletes de maconha pesando aproximadamente um quilo cada, 172 pinos de cocaína, 120 buchas de maconha, 34 pedras de crack, quatro unidades de haxixe, um rádio comunicador e uma balança de precisão.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha sem suspeitos conduzidos. A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Já a droga será encaminhada para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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